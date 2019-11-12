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РИА Новости

Татарстан завершил запланированные на 2019 год дорожные работы

18:23 12.11.2019
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань
Город Казань
© Depositphotos / MaykovNikita
КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Дорожные работы, запланированные в Татарстане на 2019 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", выполнены в полном объеме, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
"В Татарстане в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проведен ремонт дорог региональной сети и в трех крупных городских агломерациях – Казанской, Набережночелнинской, Нижнекамской… В 2019 году в рамках нацпроекта отремонтированы 175 объектов дорожной сети общей протяженностью 205,8 километра", - говорится в сообщении.
В частности, в рамках нацпроекта отремонтированы 77 участков дорог регионального значения с высокой интенсивностью движения общей протяженностью 108,3 километра. В Казанской агломерации новый облик получили 88 улиц общей протяженностью 47,3 километра. В Набережных Челнах отремонтированы пять центральных улиц общей протяженностью 40,9 километра, еще пять основных улиц отремонтированы в Нижнекамске (общая протяженностью 9,3 километра).
На конец года по Казанской агломерации достигнут показатель 83,3% дорог в нормативном состоянии, по Набережночелнинской - 78,7%, по Нижнекамской агломерации – 67,2%. Целями национального проекта являются увеличение к 2024 году доли дорог в нормативном состоянии в городских агломерациях до 85% и снижение числа мест концентрации ДТП на 50% к уровню 2017 года.
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Общая сумма финансирования нацпроекта в 2019 году составила около 5,4 миллиарда рублей. В том числе на ремонт региональной сети дорог выделено 1,2 миллиарда рублей, на Казанскую агломерацию – около 2,4 миллиарда рублей, на Набережночелнинскую агломерацию – 1,4 миллиарда рублей, на Нижнекамскую – 480 миллионов рублей.
Татарстан начал реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с 2019 года. До этого республика участвовала в федеральном приоритетном проекте "Безопасные и качественные дороги", который теперь входит в состав нацпроекта. Отмечается, что реализация национального проекта позволит дополнительно ежегодно выполнять ремонт более чем на 100 километрах дорог региональной сети.
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