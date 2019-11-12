Города и села Удмуртии внесут предложения по развитию региона до 2030 года

Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

УФА, 12 ноя - РИА Новости. Все города и районы Удмуртии будут принимать участие в проработке плана развития региона до 2030 года, сообщил журналистам глава республики . Все города и районы Удмуртии будут принимать участие в проработке плана развития региона до 2030 года, сообщил журналистам глава республики Александр Бречалов

Ранее на торжественной церемонии открытия Года 100-летия государственности Удмуртии руководитель региона заявлял, что через год, в день празднования, власти представят жителям детальный план работы до 2030 года.

"Главы муниципальных районов и городов активно вносят предложения уже в течение года. Мы понимаем, у кого-то получается, у кого то нет. Начинаем учиться. Проще всего заказать какую-то работу внешнему консалтеру, но, в отличие от аудитора инвестиционных возможностей, здесь мы должны сами прожить это, кроме нас никто это не сделает, поэтому идет самый широкий формат обсуждения", - сказал Бречалов журналистам.

Он отметил, что предложения начнут собирать в итоговый документ, начиная с апреля-мая месяца 2020 года.