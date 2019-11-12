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Удмуртская Республика
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РИА Новости

Города и села Удмуртии внесут предложения по развитию региона до 2030 года

18:10 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 12 ноя - РИА Новости. Все города и районы Удмуртии будут принимать участие в проработке плана развития региона до 2030 года, сообщил журналистам глава республики Александр Бречалов.
Ранее на торжественной церемонии открытия Года 100-летия государственности Удмуртии руководитель региона заявлял, что через год, в день празднования, власти представят жителям детальный план работы до 2030 года.
"Главы муниципальных районов и городов активно вносят предложения уже в течение года. Мы понимаем, у кого-то получается, у кого то нет. Начинаем учиться. Проще всего заказать какую-то работу внешнему консалтеру, но, в отличие от аудитора инвестиционных возможностей, здесь мы должны сами прожить это, кроме нас никто это не сделает, поэтому идет самый широкий формат обсуждения", - сказал Бречалов журналистам.
Он отметил, что предложения начнут собирать в итоговый документ, начиная с апреля-мая месяца 2020 года.
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"Каждый может принять участие, потому что план работы региона должен быть детализированный. До мелочей, большая очень работа, сложная. Все будут работать", - пояснил глава Удмуртии, сказав, что, возможно, будут привлечены и специалисты из правительства страны.
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Удмуртская РеспубликаАлександр Бречалов
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