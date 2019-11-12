Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T17:51Z
https://ria.ru/20191112/1560857962.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1036x0_80_0_0_08e30c54321bf07ed7e26ccdf02a44de.jpg
РИА Новости

СК не нашел состава преступления в жесткой посадке Ан-2 в Курской области

17:51 12.11.2019
114
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Следствие не усмотрело состава преступления в действиях пилота самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Курской области в августе, сообщил во вторник РИА Новости представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Самолет Ан-2 совершил 28 августа этого года экстренную посадку у поселка Селекционный Льговского района Курской области после того, как пилот зацепил крону дерева. Самолет выполнял авиационно-химические работы в сельскохозяйственном поле. Пилот, 1966 года рождения, не пострадал, топливо не разлилось.
СК начал проверку обстоятельств произошедшего в соответствии со статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".
"В связи с тем, что обязательным признаком указанного состава преступления необходимо наличие причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, превышающего 1 миллион рублей, а при указанных обстоятельствах обязательные признаки данного преступления отсутствуют, орган следствия приходит к выводу об отсутствии в действиях пилота самолета Ан-2 признаков состава преступления", - говорится в сообщении представителя следствия.
При этом, по его словам, на самолет отсутствовал действующий сертификат летной годности, не было сертификата эксплуатанта на выполнение авиационных работ, а у летчика свидетельство пилота просрочено с 2013 года. Также следствие выяснило, что разрешение на полет самолета соответствующими органами не выдавалось.
Самолет Ан-2
17 октября, 01:37
Заключен контракт на создание самолета для замены Ан-2
Как ранее информировала Московская межрегиональная транспортная прокуратура, в отношении собственника самолета возбуждены дела по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), а также по части 8 статьи 11.5 КоАП РФ (допуск к полету воздушного судна на котором отсутствует судовая и полетная документация, предусмотренная законодательством Российской Федерации, а равно допуск к управлению воздушным судном или его обслуживанию лица, не имеющего на то права). По данным надзорного ведомства, виновное в происшествии лицо было оштрафовано на 60 тысяч рублей.
100000
Обсудить 0
Ан-2Следственный комитет РФКурская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
Препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты, считают в Киеве
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин уволил Богомолова с поста замглавы управления спецпрограмм президента
Медсестра в прививочном кабинете
В Кировской области будут производить вакцину для защиты от менингококка
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Миссия МВФ приедет в Киев 14 ноября для обсуждения новой программы
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Обвинение закончило оглашать документы по делу Серебренникова
Молодой человек с флагом Польши
Правительство Польши ушло в отставку
Логотип Сбербанка
ЦБ пригрозил Сбербанку штрафом при неподключении к системе быстрых платежей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Якутии будут судить полицейского, убежавшего с работы с пистолетом
Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
Адвокат назвал решение об экстрадиции Буркова в США юридически неверным
Машина скорой помощи в Перу
В Перу 15 человек погибли в ДТП с автобусом
Самолет авиакомпании Utair
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления "Ютэйр"
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края доложил Медведеву о реализации нацпроектов
Александр Вучич
Вучич напомнил Косово о необходимости отменить пошлины на сербские товары
Сотрудник полиции в суде
В Коми суд вынес приговор молодому человеку, избившему девочку арматурой
Пассажирский самолет в небе
В Хабаровске задержали пассажира, отказавшегося выходить из самолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
18:02Минфин рассказал о ходе разработки закона о льготах для проектов в Арктике
17:58Росстат включил в перепись вопросы о жизни за границей и родном языке
17:58Москва призвала Киев начать диалог с представителями ДНР и ЛНР
17:56Рада досрочно прекратила полномочия депутата Ирины Луценко
Лента новостейМолния