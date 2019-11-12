СК не нашел состава преступления в жесткой посадке Ан-2 в Курской области

ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Следствие не усмотрело состава преступления в действиях пилота самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Курской области в августе, сообщил во вторник РИА Новости представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Самолет Ан-2 совершил 28 августа этого года экстренную посадку у поселка Селекционный Льговского района Курской области после того, как пилот зацепил крону дерева. Самолет выполнял авиационно-химические работы в сельскохозяйственном поле. Пилот, 1966 года рождения, не пострадал, топливо не разлилось.
СК начал проверку обстоятельств произошедшего в соответствии со статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".
"В связи с тем, что обязательным признаком указанного состава преступления необходимо наличие причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, превышающего 1 миллион рублей, а при указанных обстоятельствах обязательные признаки данного преступления отсутствуют, орган следствия приходит к выводу об отсутствии в действиях пилота самолета Ан-2 признаков состава преступления", - говорится в сообщении представителя следствия.
При этом, по его словам, на самолет отсутствовал действующий сертификат летной годности, не было сертификата эксплуатанта на выполнение авиационных работ, а у летчика свидетельство пилота просрочено с 2013 года. Также следствие выяснило, что разрешение на полет самолета соответствующими органами не выдавалось.
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Как ранее информировала Московская межрегиональная транспортная прокуратура, в отношении собственника самолета возбуждены дела по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), а также по части 8 статьи 11.5 КоАП РФ (допуск к полету воздушного судна на котором отсутствует судовая и полетная документация, предусмотренная законодательством Российской Федерации, а равно допуск к управлению воздушным судном или его обслуживанию лица, не имеющего на то права). По данным надзорного ведомства, виновное в происшествии лицо было оштрафовано на 60 тысяч рублей.