СК не нашел состава преступления в жесткой посадке Ан-2 в Курской области

ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Следствие не усмотрело состава преступления в действиях пилота самолета Следствие не усмотрело состава преступления в действиях пилота самолета Ан-2 , совершившего жесткую посадку в Курской области в августе, сообщил во вторник РИА Новости представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Самолет Ан-2 совершил 28 августа этого года экстренную посадку у поселка Селекционный Льговского района Курской области после того, как пилот зацепил крону дерева. Самолет выполнял авиационно-химические работы в сельскохозяйственном поле. Пилот, 1966 года рождения, не пострадал, топливо не разлилось.

СК начал проверку обстоятельств произошедшего в соответствии со статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

"В связи с тем, что обязательным признаком указанного состава преступления необходимо наличие причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, превышающего 1 миллион рублей, а при указанных обстоятельствах обязательные признаки данного преступления отсутствуют, орган следствия приходит к выводу об отсутствии в действиях пилота самолета Ан-2 признаков состава преступления", - говорится в сообщении представителя следствия.

При этом, по его словам, на самолет отсутствовал действующий сертификат летной годности, не было сертификата эксплуатанта на выполнение авиационных работ, а у летчика свидетельство пилота просрочено с 2013 года. Также следствие выяснило, что разрешение на полет самолета соответствующими органами не выдавалось.