В магаданской колонии заключенный организовал сбыт наркотиков в Якутске

ЯКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Мужчина, отбывающий срок в Мужчина, отбывающий срок в магаданской колонии, организовал сбыт крупной партии синтетических наркотиков в Якутске , для чего вовлек в преступную группировку четырех жителей города и свою мать, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Уроженец Якутска привлечен в качестве обвиняемого в участии в преступном сообществе, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной преступной группой в особо крупном размере. Его подельникам предъявлены аналогичные обвинения.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что 26-летний мужчина, отбывающий срок уголовного наказания за совершение аналогичного преступления в одной из исправительных колоний в Магаданской области был назначен куратором в городе Якутске. Обвиняемый вовлек в незаконную организованную деятельность пятерых жителей Якутска, в том числе и свою мать", - сообщили в пресс-службе.