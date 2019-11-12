В магаданской колонии заключенный организовал сбыт наркотиков в Якутске

ЯКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Мужчина, отбывающий срок в магаданской колонии, организовал сбыт крупной партии синтетических наркотиков в Якутске, для чего вовлек в преступную группировку четырех жителей города и свою мать, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Уроженец Якутска привлечен в качестве обвиняемого в участии в преступном сообществе, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной преступной группой в особо крупном размере. Его подельникам предъявлены аналогичные обвинения.
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"В ходе расследования уголовного дела установлено, что 26-летний мужчина, отбывающий срок уголовного наказания за совершение аналогичного преступления в одной из исправительных колоний в Магаданской области был назначен куратором в городе Якутске. Обвиняемый вовлек в незаконную организованную деятельность пятерых жителей Якутска, в том числе и свою мать", - сообщили в пресс-службе.
Следователи установили, что каждый из членов группировки выполнял определенные функции – оператора склада, фасовщиков, оптовых закладчиков и розничных сбытчиков. В целях конспирации обвиняемые поддерживали контакты через интернет под вымышленными именами. Наркотики сбывались бесконтактным способом. Платежи осуществлялись по безналичному расчету.