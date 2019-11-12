Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T17:22Z
https://ria.ru/20191112/1560856463.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152614/78/1526147852_0:117:3226:1932_1036x0_80_0_0_07e72bc86942051609b8a0565ccdc07a.jpg
РИА Новости

В магаданской колонии заключенный организовал сбыт наркотиков в Якутске

17:22 12.11.2019
236
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Исправительная колония. Архивное фото
ЯКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Мужчина, отбывающий срок в магаданской колонии, организовал сбыт крупной партии синтетических наркотиков в Якутске, для чего вовлек в преступную группировку четырех жителей города и свою мать, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Уроженец Якутска привлечен в качестве обвиняемого в участии в преступном сообществе, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной преступной группой в особо крупном размере. Его подельникам предъявлены аналогичные обвинения.
Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки в колонию предположительно наркотического вещества с использованием кошки
24 октября, 14:49
В Татарстане сотрудники колонии поймали кошку-наркокурьера
"В ходе расследования уголовного дела установлено, что 26-летний мужчина, отбывающий срок уголовного наказания за совершение аналогичного преступления в одной из исправительных колоний в Магаданской области был назначен куратором в городе Якутске. Обвиняемый вовлек в незаконную организованную деятельность пятерых жителей Якутска, в том числе и свою мать", - сообщили в пресс-службе.
Следователи установили, что каждый из членов группировки выполнял определенные функции – оператора склада, фасовщиков, оптовых закладчиков и розничных сбытчиков. В целях конспирации обвиняемые поддерживали контакты через интернет под вымышленными именами. Наркотики сбывались бесконтактным способом. Платежи осуществлялись по безналичному расчету.
Статуя Фемиды
4 ноября, 14:01
Суд вынес приговор россиянке, пытавшейся ввезти в Белоруссию 100 кг экстази
100040
Обсудить 0
Магаданская областьЯкутскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Якутии будут судить полицейского, убежавшего с работы с пистолетом
Пассажирский самолет в небе
В Хабаровске задержали пассажира, отказавшегося выходить из самолета
Сотрудник полиции в суде
В Коми суд вынес приговор молодому человеку, избившему девочку арматурой
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Нижегородской области задержали угонщиков скорой
Сотрудник ФСБ России
Жителя Твери осудили за участие в боях на стороне террористов в Сирии
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
СК проверит данные о других случаях "противоправного поведения" Соколова
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
Ввод ТЭС "Ударная" в Тамани могут перенести на один-два года
Кирилл Кабанов
Член СПЧ назвал изъятие имущества у друзей коррупционеров логичным
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Эво Моралес
Правительство Мексики не раскроет место пребывания Моралеса
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
Препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты, считают в Киеве
Табличка на двери номера в отеле
ФАС обязала Booking.com перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены
Молодой человек с флагом Польши
Правительство Польши ушло в отставку
Логотип Сбербанка
ЦБ пригрозил Сбербанку штрафом при неподключении к системе быстрых платежей
Дактилоскопическая регистрация
Наркоманов можно выявлять по отпечаткам пальцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:31В США не приняли решение о точном количестве военных в Сирии
19:27Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 27 ноября
19:23Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
19:21Правительство Ирака направит в парламент проект закона о выборах
19:21Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
Лента новостейМолния