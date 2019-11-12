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РИА Новости

Россия и Сомали подтвердили настрой на координацию в борьбе с терроризмом

15:11 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре провели во вторник встречу, на которой подтвердили настрой на координацию подходов двух стран на международной арене для борьбы с терроризмом, сообщает МИД РФ.
"Подтверждена обоюдная нацеленность Москвы и Могадишо на углубление политического диалога и координацию внешнеполитических подходов на международной арене, в том числе в вопросах противодействия терроризму", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, стороны подчеркнули необходимость продолжения совместных усилий правительства Сомали и международного сообщества по установлению мира в стране, также была выражена поддержка Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).
Встреча прошла на полях второго Парижского форума мира.
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Сергей ЛавровМИД РФСомалиРоссияВ мире
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