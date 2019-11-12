Россия и Сомали подтвердили настрой на координацию в борьбе с терроризмом

"Подтверждена обоюдная нацеленность Москвы и Могадишо на углубление политического диалога и координацию внешнеполитических подходов на международной арене, в том числе в вопросах противодействия терроризму", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость продолжения совместных усилий правительства Сомали и международного сообщества по установлению мира в стране, также была выражена поддержка Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).