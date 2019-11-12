Минфин выделит еще два млрд рублей на сбалансированность бюджета Удмуртии

В Госдуме во вторник открылись Дни Удмуртской республики. На выставочных стендах размещена информация об инвестиционном потенциале региона и праздничных мероприятиях. На выставке можно познакомиться с историями успеха местных компаний, праздниками, данными по машиностроению, а также узнать 10 причин, почему нужно приехать в Удмуртию. По словам дочери оружейника Михаила Калашникова Елены, часть экспозиции посвящена памяти ее отца и его коллегам.