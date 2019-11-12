Минфин выделит еще два млрд рублей на сбалансированность бюджета Удмуртии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минфин выделит дополнительно 2 миллиарда рублей на сбалансированность бюджета Удмуртии, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"По итогам встречи главы Удмуртии Александра Владимировича Бречалова с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Викторовичем Володиным, первым заместителем председателя правительства РФ Антоном Германовичем Силуановым и депутатом Государственной думы Российской Федерации от Удмуртии Андреем Константиновичем Исаевым достигнуты договорённости о поддержке Удмуртии со стороны Минфина России о выделении средств на сбалансированность бюджета Удмуртской республики в объёме 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона, ранее Минфин планировал выделить около 7 миллиардов рублей на сбалансированность бюджета Удмуртии.
В Госдуме во вторник открылись Дни Удмуртской республики. На выставочных стендах размещена информация об инвестиционном потенциале региона и праздничных мероприятиях. На выставке можно познакомиться с историями успеха местных компаний, праздниками, данными по машиностроению, а также узнать 10 причин, почему нужно приехать в Удмуртию. По словам дочери оружейника Михаила Калашникова Елены, часть экспозиции посвящена памяти ее отца и его коллегам.