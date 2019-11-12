В Екатеринбурге прошли похороны убитой в драке девушки-подростка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Похороны 15-летней девушки, скончавшейся от ранения, полученного в драке между группами подростков, состоялись во вторник на Северном кладбище в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости подруга погибшей.

Следствие ранее сообщило, что инцидент произошел вечером 5 ноября. В результате конфликта между двумя группами молодых людей 15-летняя девушка получила тяжкое телесное повреждение. Позже девушка скончалась в больнице.

"Сначала мы были на прощании в морге около больницы (ГКБ) №14, дальше ее увезли на Северное кладбище", – сказала собеседница агентства.

Знакомый девушки рассказал РИА Новости, что он помнит ее как дружелюбного и открытого человека. "Ничего плохого в плане общения за ней не замечал, достаточно открытая и милая девушка", – сказал он.

Еще один знакомый девушки Александр рассказал РИА Новости, что жил с ней в соседних дворах. "Сегодня мы похоронили Лизу. Она была очень весёлым, добрым, общительным человеком. Может быть, правда, в силу возраста несколько наивной. Могу сказать по поводу увлечений, что любила футбол. Горячо поддерживала наш клуб ("Урал")", - признался молодой человек.