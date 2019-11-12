Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T15:50Z
https://ria.ru/20191112/1560847149.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_0:251:4912:3014_1036x0_80_0_0_a1fbcf6b6b85313b3edcb586f1082abd.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге прошли похороны убитой в драке девушки-подростка

14:31 12.11.2019 (обновлено: 15:50 12.11.2019)
4715
© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи
© Fotolia / Jozsitoeroe
Зажженные свечи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Похороны 15-летней девушки, скончавшейся от ранения, полученного в драке между группами подростков, состоялись во вторник на Северном кладбище в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости подруга погибшей.
Следствие ранее сообщило, что инцидент произошел вечером 5 ноября. В результате конфликта между двумя группами молодых людей 15-летняя девушка получила тяжкое телесное повреждение. Позже девушка скончалась в больнице.
"Сначала мы были на прощании в морге около больницы (ГКБ) №14, дальше ее увезли на Северное кладбище", – сказала собеседница агентства.
Знакомый девушки рассказал РИА Новости, что он помнит ее как дружелюбного и открытого человека. "Ничего плохого в плане общения за ней не замечал, достаточно открытая и милая девушка", – сказал он.
Еще один знакомый девушки Александр рассказал РИА Новости, что жил с ней в соседних дворах. "Сегодня мы похоронили Лизу. Она была очень весёлым, добрым, общительным человеком. Может быть, правда, в силу возраста несколько наивной. Могу сказать по поводу увлечений, что любила футбол. Горячо поддерживала наш клуб ("Урал")", - признался молодой человек.
По версии следствия, обвиняемым в убийстве оказался 16-летний студент колледжа, 9 ноября суд заключил его под стражу. В момент преступления молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, и ножевое ранение, оказавшееся впоследствии смертельным, он причинил в ходе конфликта, произошедшего на почве внезапно возникшей неприязни к ранее незнакомой ему девочке.
Полицейский
5 ноября, 15:08
Курских школьниц, разрушивших надгробия, поставили на учет
0127252
Обсудить 0
ЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот со снайперской винтовкой Чукавина
Серийное производство винтовки на замену СВД начнут в ближайшие два года
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Дмитрий Рогозин
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
Пассажира, который не сдал толстого кота в багаж, лишили авиабонусов
Автомобиль Следственного комитета
В лесу под Ставрополем нашли завернутый в пакет телефон пропавшей школьницы
Капельницы
В Уфе умерла воспитательница, которая наглоталась воды в бассейне детсада
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
В квартире погибшей москвички нашли предсмертную записку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
Лента новостейМолния