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РИА Новости

Власти ДНР планируют присвоить ряду объектов имена героев республики

14:04 12.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на торжественном открытии бюста первого Главы ДНР Александра Захарченко. 31 августа 2019
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на торжественном открытии бюста первого Главы ДНР Александра Захарченко. 31 августа 2019
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что поддержал инициативу Народной милиции ДНР о присвоении имен героев республики ряду социально-культурных объектов.
"Мной была поддержана инициатива командования Народной милиции об увековечивании памяти героев ДНР путем присвоения ряду объектов социально-культурной сферы их имен", - сказал Пушилин на мероприятии, посвященном пятилетию образования управления Народной милиции ДНР.
Чьи имена и каким именно объектам планируется их присвоить, он не уточнил.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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