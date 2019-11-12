Власти ДНР планируют присвоить ряду объектов имена героев республики

"Мной была поддержана инициатива командования Народной милиции об увековечивании памяти героев ДНР путем присвоения ряду объектов социально-культурной сферы их имен", - сказал Пушилин на мероприятии, посвященном пятилетию образования управления Народной милиции ДНР.