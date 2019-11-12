Лавров рассказал, почему сорвалась сделка России и США по Сирии в 2013 году

"Могу ли я вам напомнить, что до создания "астанинского формата" (по сирийскому урегулированию - Прим. ред.) в конце 2015 года не было диалога между правительством и реальной оппозицией (Сирии). Единственная оппозиция, которая была подготовлена Западом в то время, состояла из иммигрантов, живших в Стамбуле, Эр-Рияде, в Европе и США", - сказал Лавров на втором Парижском форуме мира.

"Знаете ли вы, что мы до того, как это произошло, в 2013 году мы были очень близки с США к договоренности относительного того, как решить сирийский конфликт. Соглашение, которое мы подготовили с (экс-госсекретарем США) Джоном Керри, касалось того и было принято правительством (САР), что правительственные военно-воздушные силы совсем не будут осуществлять полеты, и что любые операции ВВС США и ВКС России должны согласовываться между нами. Другими словами, Россия и США имели вето относительно действий друг друга в Сирии. Единственное условие для вступления этого (соглашения) в силу заключалось в том, чтобы США отделили оппозицию от террористов "ан-Нусры"*. Они не сделали этого и никогда не делали этого", - добавил Лавров.