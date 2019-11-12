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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-12T14:11Z
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РИА Новости

Лавров рассказал, почему сорвалась сделка России и США по Сирии в 2013 году

13:50 12.11.2019 (обновлено: 14:11 12.11.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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ПАРИЖ, 12 ноя – РИА Новости. Россия и США еще в 2013 году были близки к сделке по Сирии, но договоренность сорвалась из-за нежелания Вашингтона разделить группировку "ан-Нусра"* и политическую оппозицию в САР, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Могу ли я вам напомнить, что до создания "астанинского формата" (по сирийскому урегулированию - Прим. ред.) в конце 2015 года не было диалога между правительством и реальной оппозицией (Сирии). Единственная оппозиция, которая была подготовлена Западом в то время, состояла из иммигрантов, живших в Стамбуле, Эр-Рияде, в Европе и США", - сказал Лавров на втором Парижском форуме мира.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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"Знаете ли вы, что мы до того, как это произошло, в 2013 году мы были очень близки с США к договоренности относительного того, как решить сирийский конфликт. Соглашение, которое мы подготовили с (экс-госсекретарем США) Джоном Керри, касалось того и было принято правительством (САР), что правительственные военно-воздушные силы совсем не будут осуществлять полеты, и что любые операции ВВС США и ВКС России должны согласовываться между нами. Другими словами, Россия и США имели вето относительно действий друг друга в Сирии. Единственное условие для вступления этого (соглашения) в силу заключалось в том, чтобы США отделили оппозицию от террористов "ан-Нусры"*. Они не сделали этого и никогда не делали этого", - добавил Лавров.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Переговоры по Сирии в Астане
30 октября, 03:36
Международный процесс урегулирования сирийского конфликта
3013012
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Война в СирииСергей ЛавровСирияРоссияСША
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