Предприятия Удмуртии готовятся к зарубежным бизнес-миссиям

"У нас есть отработанный график бизнес-миссий в другие страны. В этом списке ОАЭ, Иран, Белоруссия, Пекин, Казахстан, Киргизия, Мюнхен, Франция, Египет, Баку. Это что утверждено на следующий год с моим участием. Мы формируем географию наших поездок к бизнес-миссиям от запроса предпринимателей. Это не знакомство, это форумные и экспозиционные площадки, которые мы выбираем под запросы нашего бизнеса", - пояснил Бречалов журналистам.