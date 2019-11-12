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РИА Новости

Предприятия Удмуртии готовятся к зарубежным бизнес-миссиям

13:46 12.11.2019
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© "Дом.РФ"Ижевск
Ижевск
© "Дом.РФ"
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Предприятия Удмуртии в следующем году планируют провести десятки бизнес-миссий в зарубежных странах, сообщил журналистам глава региона Александр Бречалов.

"У нас есть отработанный график бизнес-миссий в другие страны. В этом списке ОАЭ, Иран, Белоруссия, Пекин, Казахстан, Киргизия, Мюнхен, Франция, Египет, Баку. Это что утверждено на следующий год с моим участием. Мы формируем географию наших поездок к бизнес-миссиям от запроса предпринимателей. Это не знакомство, это форумные и экспозиционные площадки, которые мы выбираем под запросы нашего бизнеса", - пояснил Бречалов журналистам.

По его словам, удмуртские предприятия сотрудничают с другими странами в сфере нефтегазового оборудования и сельского хозяйства.
"С Египтом у нас товарооборот большой, касается нефтегазового оборудования, Мюнхен по спортивным товарам, есть у нас предприятие такое, которое уверенно себя чувствует в этой сфере, с Белоруссией взаимодействие в агропромышленном комплексе, в том числе и техники для АПК", - сказал глава Удмуртии.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловЭкономика
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