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РИА Новости

Жителя Архангельска обвиняют в убийстве девушки в лифте

13:44 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МУРМАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело против жителя Архангельска, который обвиняется в том, что попытался в лифте изнасиловать девушку и убил ее после того, как она оказала ему сопротивление, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Следователи установили, что ночью 9 мая обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 24-летнюю случайную знакомую в лифте жилого дома в городе Архангельске.
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"Применив физическое насилие, он попытался изнасиловать потерпевшую, но она закричала и оказала активное сопротивление. Из мести за оказанное сопротивление, а также опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы, он ее стал душить и нанес ей не менее трех ударов ножом", - говорится в сообщении.
Как утверждают следователи, затем мужчина похитил мобильный телефон убитой стоимостью 7 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Позже он написал явку с повинной. В ходе допроса он признал свою вину частично и пояснил следователю, что он познакомился с женщиной в ночь убийства на общем балконе жилого дома, затем между ними произошла ссора.
"Из-за того, что потерпевшая стала громко кричать, он нанес ей удар ножом в область шеи и скрылся с места преступления", - пояснили в ведомстве. Дело передано в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.
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