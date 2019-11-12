Жителя Архангельска обвиняют в убийстве девушки в лифте

"Применив физическое насилие, он попытался изнасиловать потерпевшую, но она закричала и оказала активное сопротивление. Из мести за оказанное сопротивление, а также опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы, он ее стал душить и нанес ей не менее трех ударов ножом", - говорится в сообщении.

Как утверждают следователи, затем мужчина похитил мобильный телефон убитой стоимостью 7 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Позже он написал явку с повинной. В ходе допроса он признал свою вину частично и пояснил следователю, что он познакомился с женщиной в ночь убийства на общем балконе жилого дома, затем между ними произошла ссора.