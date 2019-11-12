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РИА Новости

Землетрясение разрушило 30 домов в коммуне на юго-востоке Франции

13:42 12.11.2019 (обновлено: 13:46 12.11.2019)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Не менее 30 домов в коммуне Ле-Тей на юго-востоке Франции были разрушены в результате землетрясения, около 250 повреждены сообщает телеканал BFMTV.
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 11 ноября около города Монтелимар на юго-востоке страны. По данным французских СМИ, подземные толчки длились около десяти секунд и ощущались в ряде других городов – в Лионе, Монпелье, Авиньоне. По данным префектуры департамента Ардеш, в результате землетрясение пострадали три человека.
Помимо 30 зданий, которые, по оценке властей, были разрушены и не подлежат восстановлению, еще около 250 домов получили значительные повреждения. По данным пожарных, в Ле-Тее (департамент Ардеш) зафиксированы многочисленные обрушения стен и трещины на крышах зданий и потолках помещений.
"Стена длиной пять метров полностью рухнула на соседнее здание. Внутри со всех сторон трещины. Потолок вот-вот упадет", - рассказал телеканалу один из жителей коммуны.
Около 300 жителей коммуны были эвакуированы и размещены в местных школах.
Ранее сообщалось, что энергетическая корпорация EDF в результате землетрясения на время приостановила работу трех реакторов АЭС Крюа-Мейс (Cruas-Meysse) в департаменте Ардеш.
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