Поклонская: Россия могла бы помочь с переговорами между Сербией и Косово

"Учитывая происходящее в последние годы в качестве единственной площадки для успешных переговоров зарекомендовала себя Россия. При посредничестве (президента РФ) Владимира Путина, когда абсолютно различные по своим позициям мировые игроки приходили к согласию по казалось бы самым безвыходным вопросам. Я, конечно, не сотрудник МИД, но мне кажется, что когда у всех сторон появится желание решить этот вопрос миром и согласием, думаю Россия, как и всегда, с радостью им в этом поможет", - сказала Поклонская РИА Новости.