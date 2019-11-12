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РИА Новости

Поклонская: Россия могла бы помочь с переговорами между Сербией и Косово

13:43 12.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия в последние годы зарекомендовала себя как единственная площадка для успешных переговоров, поэтому могла бы помочь переговорном процессе между Сербией и самопровозглашенного Косово при желании сторон, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Ранее член думского комитета Елена Панина заявила, что участие России в переговорном процессе между Сербией и самопровозглашенного Косово может сдвинуть его с мертвой точки.
"Учитывая происходящее в последние годы в качестве единственной площадки для успешных переговоров зарекомендовала себя Россия. При посредничестве (президента РФ) Владимира Путина, когда абсолютно различные по своим позициям мировые игроки приходили к согласию по казалось бы самым безвыходным вопросам. Я, конечно, не сотрудник МИД, но мне кажется, что когда у всех сторон появится желание решить этот вопрос миром и согласием, думаю Россия, как и всегда, с радостью им в этом поможет", - сказала Поклонская РИА Новости.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.
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