Жителям Сиднея рекомендовали не покидать дома из-за дыма от лесных пожаров

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самый большой город Австралии Самый большой город Австралии Сидней оказался окутан дымовой завесой из-за пожаров, бушующих в юго-восточной части страны, власти рекомендуют жителям не выходить из дома, сообщает местная газета Daily Telegraph

Министерство окружающей среды Австралии во вторник понизило показатели качества воздуха в Сиднее. По данным специалистов, в восточной части города уровень загрязняющих частиц составил 224 микрограмма на кубический метр, а в регионе к северу от Сиднея – 340 микрограмм. Безопасным для человека считается уровень не выше 50 микрограммов загрязняющих мелких частиц на кубометр воздуха.

Как отмечает издание, утром во вторник дым от пожаров был заметен в центральной части Сиднея, город начала накрывать дымовая завеса оранжевого цвета. Министерство здравоохранения штата рекомендовало жителям региона, страдающим астмой и респираторными заболеваниями, воздержаться от прогулок на улице, поскольку в воздухе могут содержаться мелкие частицы, вызывающие проблемы с дыханием.

"Лучший способ сократить воздействие дыма – не выходить на улицу и закрыть все двери и окна. Кондиционер также может помочь очистить воздух в помещении от частиц", - заявил представитель министерства Ричард Брум.

Во вторник руководство Квинсленда и Нового Южного Уэльса - штатов на восточном побережье Австралии - объявило режим чрезвычайной ситуации в связи в бушующими в стране лесными пожарами. Руководство штатов запрещает разводить костры, а также другие действия, которые могут спровоцировать возникновение пожаров. По сообщениям местных СМИ, пожарные борются практически с сотней пожаров на восточном побережье Австралии.