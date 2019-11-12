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РИА Новости

Жителям Сиднея рекомендовали не покидать дома из-за дыма от лесных пожаров

13:28 12.11.2019 (обновлено: 13:29 12.11.2019)
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© REUTERS / John MairСитуация в Сиднее из-за лесных пожаров
Ситуация в Сиднее из-за лесных пожаров
© REUTERS / John Mair
Ситуация в Сиднее из-за лесных пожаров
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самый большой город Австралии Сидней оказался окутан дымовой завесой из-за пожаров, бушующих в юго-восточной части страны, власти рекомендуют жителям не выходить из дома, сообщает местная газета Daily Telegraph.
Министерство окружающей среды Австралии во вторник понизило показатели качества воздуха в Сиднее. По данным специалистов, в восточной части города уровень загрязняющих частиц составил 224 микрограмма на кубический метр, а в регионе к северу от Сиднея – 340 микрограмм. Безопасным для человека считается уровень не выше 50 микрограммов загрязняющих мелких частиц на кубометр воздуха.
Как отмечает издание, утром во вторник дым от пожаров был заметен в центральной части Сиднея, город начала накрывать дымовая завеса оранжевого цвета. Министерство здравоохранения штата рекомендовало жителям региона, страдающим астмой и респираторными заболеваниями, воздержаться от прогулок на улице, поскольку в воздухе могут содержаться мелкие частицы, вызывающие проблемы с дыханием.
"Лучший способ сократить воздействие дыма – не выходить на улицу и закрыть все двери и окна. Кондиционер также может помочь очистить воздух в помещении от частиц", - заявил представитель министерства Ричард Брум.
Во вторник руководство Квинсленда и Нового Южного Уэльса - штатов на восточном побережье Австралии - объявило режим чрезвычайной ситуации в связи в бушующими в стране лесными пожарами. Руководство штатов запрещает разводить костры, а также другие действия, которые могут спровоцировать возникновение пожаров. По сообщениям местных СМИ, пожарные борются практически с сотней пожаров на восточном побережье Австралии.
Пожары разгорелись на прошлой неделе в австралийском штате Новый Южный Уэльс. В результате пожаров два человека погибли, еще семеро пропали без вести. Огонь уничтожил тысячи гектаров леса, в том числе место обитания коал.
© AFP 2019 / Peter ParksЛесной пожар недалеко от Сиднея. 12 ноября 2019
Лесной пожар недалеко от Сиднея. 12 ноября 2019
© AFP 2019 / Peter Parks
Лесной пожар недалеко от Сиднея. 12 ноября 2019
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АвстралияСиднейВ мире
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