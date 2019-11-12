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РИА Новости

Французская полиция разгоняет каталонских радикалов, заблокировавших дороги

13:15 12.11.2019
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© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция Франции. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотрудники жандармерии и национальной полиции Франции во вторник утром приступили к разгону каталонских радикалов, которые с утра понедельника продолжают блокировать движение по автомагистралям, соединяющим Испанию с Францией.
Каталонские радикалы из движения "Демократическое цунами" приступили к проведению акций протеста и перекрыли утром в понедельник одну из трасс, соединяющих Испанию с Францией. Позднее они заявили, что перекрытие границы будет продолжаться три дня и затронет такие ключевые автомагистрали, как AP-7, AP-9 и N-2.

"(Проводятся) действия со стороны (французской) национальной жандармерии, чтобы разблокировать трассу A9", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra.

Как сообщает газета Vanguardia, сначала правоохранительные органы применили слезоточивый газ против протестующих. Затем французские полицейские начали оттеснять манифестантов, некоторые из которых соорудили на дорогах баррикады.
Как отмечается, каталонские правоохранители пока не начинали действий против протестующих, однако предупредили их, что начнут убирать припаркованные на трассе автомобили, если хозяева добровольно их не уберут.
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