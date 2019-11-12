Французская полиция разгоняет каталонских радикалов, заблокировавших дороги

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотрудники жандармерии и национальной полиции Франции во вторник утром приступили к разгону каталонских радикалов, которые с утра понедельника продолжают блокировать движение по автомагистралям, соединяющим Сотрудники жандармерии и национальной полиции Франции во вторник утром приступили к разгону каталонских радикалов, которые с утра понедельника продолжают блокировать движение по автомагистралям, соединяющим Испанию с Францией.

Каталонские радикалы из движения "Демократическое цунами" приступили к проведению акций протеста и перекрыли утром в понедельник одну из трасс, соединяющих Испанию с Францией. Позднее они заявили, что перекрытие границы будет продолжаться три дня и затронет такие ключевые автомагистрали, как AP-7, AP-9 и N-2.

"(Проводятся) действия со стороны (французской) национальной жандармерии, чтобы разблокировать трассу A9", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra.

#SentènciaProcés | La policia fa fora la gent que havia quedat entre gendarmes i Mossos d'Esquadra a l'extrem sud del tall i uns operaris han començat a desmuntar l'escenari. Dinou persones han estat detingudes https://t.co/08pLzbU0Zf Vídeo de @ginger_gingebre pic.twitter.com/7fxlrnSSaU — Directa (@La_Directa) November 12, 2019

Как сообщает газета Vanguardia, сначала правоохранительные органы применили слезоточивый газ против протестующих. Затем французские полицейские начали оттеснять манифестантов, некоторые из которых соорудили на дорогах баррикады.

Как отмечается, каталонские правоохранители пока не начинали действий против протестующих, однако предупредили их, что начнут убирать припаркованные на трассе автомобили, если хозяева добровольно их не уберут.