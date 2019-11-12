Никитин представил бизнесменам из Сингапура проект ОЭЗ в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин представил предпринимателям в Сингапуре проект особой экономической зоны, которую планируется создать в городе Глава Нижегородской области Глеб Никитин представил предпринимателям в Сингапуре проект особой экономической зоны, которую планируется создать в городе Дзержинске , сообщает пресс-служба правительства региона.

Нижегородская делегация провела встречи с представителями деловых кругов в ходе бизнес-миссии в Малайзию и Сингапур и презентовала проект по созданию особой экономической зоны в Нижегородской области.

"Буквально на днях мы подписали заявку в министерство экономического развития РФ на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Кулибин" в Дзержинске и очень рассчитываем, что на федеральном уровне она будет поддержана. Предполагается, что общая площадь ОЭЗ составит более 70 гектаров. Резидентам будут предоставлены финансовые меры государственной поддержки, что позволит снизить расходы на реализацию проекта до 30%", - цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.

По его словам, основными видами деятельности станут производство химических веществ и продуктов, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, изделий из композитных материалов, автокомпонентов; а также логистика. "У нас еще есть проект по размещению рядом с ОЭЗ промышленного парка общей площадью около 100 гектаров. Суть проекта заключается в формировании обустроенной территории с подведенными сетями инженерной и транспортной инфраструктуры", - сказал Никитин.

Он отметил уникальный опыт Сингапура в реализации подобных проектов. "Сингапурская компания Surbana Jurong, с руководством которой мы проводили переговоры, обладает уникальным опытом в создании промышленных зон с особым статусом. Во всем мире известен проект по созданию искусственного острова Джуронг. Сегодня остров – это развитая промышленная зона, обладающая современной инфраструктурой. Для нас это своего рода "идеальный кейс", который хотелось в той или иной степени реализовать в Нижегородской области", - отметил глава региона.