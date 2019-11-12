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РИА Новости

В ЛНР заявили об активизации украинских силовиков в Донбассе

12:45 12.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики активизировали обстрелы территории самопровозглашенной Луганской народной республики перед встречей контактной группы по Донбассу в Минске, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Во вторник в столице Белоруссии запланированы заседания контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп. Ранее Народная милиция ЛНР заявила о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков.
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"В преддверии заседания контактной группы, которое состоится сегодня в Минске, украинская сторона активизировала обстрелы территории республики", - заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, украинские силовики обстреливают территорию ЛНР с целью спровоцировать Народную милицию на ответные действия, чтобы затем обвинить ополченцев в нарушении режима прекращения огня.
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