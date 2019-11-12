В ЛНР заявили об активизации украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики активизировали обстрелы территории самопровозглашенной Луганской народной республики перед встречей контактной группы по Донбассу в Минске, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Во вторник в столице Белоруссии запланированы заседания контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп. Ранее Народная милиция ЛНР заявила о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков.
"В преддверии заседания контактной группы, которое состоится сегодня в Минске, украинская сторона активизировала обстрелы территории республики", - заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, украинские силовики обстреливают территорию ЛНР с целью спровоцировать Народную милицию на ответные действия, чтобы затем обвинить ополченцев в нарушении режима прекращения огня.