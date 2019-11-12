Путин во вторник встретится с главой Росфинмониторинга и президентом РАН

"Сегодня президент позанимается вопросами Академии наук. Начинается, собственно, сегодня уже общее собрание Академии наук. Потом, завтра-послезавтра, будут выборы. Поэтому сегодня с президентом Академии наук Сергеевым также Путин проведет рабочую встречу, чтобы войти в курс дела перед упомянутыми мною процессами", -рассказал он журналистам о планах президента на день.

Также Песков сообщил, что Путин во вторник встретится с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.