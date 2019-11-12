Путин во вторник встретится с главой Росфинмониторинга и президентом РАН

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным и президентом Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым, сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сегодня президент позанимается вопросами Академии наук. Начинается, собственно, сегодня уже общее собрание Академии наук. Потом, завтра-послезавтра, будут выборы. Поэтому сегодня с президентом Академии наук Сергеевым также Путин проведет рабочую встречу, чтобы войти в курс дела перед упомянутыми мною процессами", -рассказал он журналистам о планах президента на день.
Также Песков сообщил, что Путин во вторник встретится с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
"Традиционно финразведка наша - это очень влиятельный, серьезный орган и регулярно напрямую докладывает президенту. Кроме того, недавно Россия отчитывалась по линии ФАТФ. Такой отчет проходит раз в четыре года. По итогам будет доклад президенту", - заключил Песков.