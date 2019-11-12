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РИА Новости

Ростуризм: инвестиции в развитие отрасли планируется увеличить в три раза

12:32 12.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы идут по веревочной лестнице между зубцами горы Ай-Петри в Крыму.
Туристы идут по веревочной лестнице между зубцами горы Ай-Петри в Крыму.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Новая разрабатываемая стратегия развития туризма в России на период до 2035 года рассчитана на то, что объем инвестиций в ходе ее реализации вырастет в три раза, заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Дмитрий Горин.
"Невозможно представить отрасль без инвестиций. Принципиальное отличие стратегии развития туризма до 2035 года от предыдущих состоит в том, что вложения увеличиваются в три раза", — подчеркнул эксперт, выступая на седьмой международной конференции Online Travel.
Представитель Ростуризма уточнил, что эти инвестиции должны быть направлены непосредственно на развитие туробъектов — дорог, инфраструктуры, сервисных услуг.
Он также рассказал, что в новой стратегии очень четко прописаны все основные виды туризма, в том числе и деловой.
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