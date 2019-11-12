Ростуризм: инвестиции в развитие отрасли планируется увеличить в три раза

Туристы идут по веревочной лестнице между зубцами горы Ай-Петри в Крыму.

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Новая разрабатываемая стратегия развития туризма в России на период до 2035 года рассчитана на то, что объем инвестиций в ходе ее реализации вырастет в три раза, заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Дмитрий Горин.

"Невозможно представить отрасль без инвестиций. Принципиальное отличие стратегии развития туризма до 2035 года от предыдущих состоит в том, что вложения увеличиваются в три раза", — подчеркнул эксперт, выступая на седьмой международной конференции Online Travel.

Представитель Ростуризма уточнил, что эти инвестиции должны быть направлены непосредственно на развитие туробъектов — дорог, инфраструктуры, сервисных услуг.