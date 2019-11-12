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РИА Новости

Глава Музея имени Даля объяснил, зачем нужна возрастная маркировка книг

11:47 12.11.2019 (обновлено: 12:30 12.11.2019)
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© Fotolia / falcnКниги
Книги
© Fotolia / falcn
Книги. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Возрастная маркировка на произведениях литературы и искусства нужна для того, чтобы обезопасить авторов от "неадекватных людей", которые во всем видят дурное влияние, сказал в интервью РИА Новости глава Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.
По его мнению, история с возрастной маркировкой не может быть оценена в отрыве от реальности. "Понимаете, если я устраиваю выставку, провожу мероприятие или издаю книгу и знаю, что где-то есть неадекватные люди, которые на основании своей некомпетентной логики будут считать, что это на кого-то влияет дурно, то лучше этого не делать", - считает Бак.
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Собеседник агентства отметил, что "по факту возрастные маркировки, конечно, нужны". "Но не потому, что они во всех случаях истинные и правильные, а просто потому, что вокруг нас безумный мир и надо учитывать наличие в нем очень разных людей", - заключил он.
Ранее депутаты переработали к первому чтению проект об изменении возрастной маркировки с учетом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей". Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и так далее).
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Согласно новой редакции проекта, при распространении произведений литературы и искусства, включая демонстрацию фильмов музеями, дворцами культуры, театрами, концертными организациями, цирками и другими учреждениями культуры, организаторы вправе размещать информацию о рекомендуемом возрасте для просмотра любым способом: на афишах, билетах, на экране, в электронном виде или с помощью любой другой удобной формы.
Также глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщала, что ко второму чтению запланировано проработать вопрос маркировки кино. В первой версии законопроекта предлагалось освободить от нее фильмы, снятые до 1991 года, однако, учитывая позиции разных ведомств и экспертов, это положение было изъято. К этому вопросу глава комитета предложила депутатам вернуться в ходе работы над законопроектом ко второму чтению.
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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова
16 мая, 17:00
Сенаторы внесли в Госдуму поправки о маркировке компьютерных игр для детей
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КультураЕлена ЯмпольскаяДмитрий БакГосдума РФ
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