Глава Музея имени Даля объяснил, зачем нужна возрастная маркировка книг

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Возрастная маркировка на произведениях литературы и искусства нужна для того, чтобы обезопасить авторов от "неадекватных людей", которые во всем видят дурное влияние, сказал в интервью РИА Новости глава Государственного музея истории российской литературы имени Даля Возрастная маркировка на произведениях литературы и искусства нужна для того, чтобы обезопасить авторов от "неадекватных людей", которые во всем видят дурное влияние, сказал в интервью РИА Новости глава Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак

По его мнению, история с возрастной маркировкой не может быть оценена в отрыве от реальности. "Понимаете, если я устраиваю выставку, провожу мероприятие или издаю книгу и знаю, что где-то есть неадекватные люди, которые на основании своей некомпетентной логики будут считать, что это на кого-то влияет дурно, то лучше этого не делать", - считает Бак.

Собеседник агентства отметил, что "по факту возрастные маркировки, конечно, нужны". "Но не потому, что они во всех случаях истинные и правильные, а просто потому, что вокруг нас безумный мир и надо учитывать наличие в нем очень разных людей", - заключил он.

Ранее депутаты переработали к первому чтению проект об изменении возрастной маркировки с учетом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей". Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и так далее).

Согласно новой редакции проекта, при распространении произведений литературы и искусства, включая демонстрацию фильмов музеями, дворцами культуры, театрами, концертными организациями, цирками и другими учреждениями культуры, организаторы вправе размещать информацию о рекомендуемом возрасте для просмотра любым способом: на афишах, билетах, на экране, в электронном виде или с помощью любой другой удобной формы.