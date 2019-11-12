В Кроноцком заповеднике прошла встреча лидеров волонтерских движений РФ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Кроноцком заповеднике прошла встреча лидеров волонтерских движений из 15 регионов России. Делегаты ознакомились с критериями отбора добровольцев для работы в заповеднике, с тем, насколько опасно трудиться в дикой природе, какие именно работы могут выполнять волонтеры, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

"Ежегодно на наших заповедных территориях трудятся около ста волонтеров – жителей Камчатки и других регионов России, а заявок приходит примерное втрое больше. Мы выбираем тех, чей профиль максимально соответствует задачам, которые мы ставим перед волонтерами. И, конечно, в приоритете у нас те, кто имеет хорошую репутацию и отзывы от других заповедных территорий", – отметил заместитель директора заповедника по туризму Роман Корчигин на встрече.

Он добавил, что обобщенный портрет волонтера Кроноцкого заповедника – физически выносливый и психологически устойчивый человек старше 18 лет, с опытом выполнения хозяйственных работ, ладящий с коллективом и, что немаловажно, искренне любящий природу. Мужчинам в основном поручают работы по строительству и ремонту инфраструктуры, расчистке снега, прорубке троп. Женщины занимаются поддержанием чистоты, приготовлением еды, помогают в работе с туристами и в продаже сувенирной продукции.

Помимо этого, в заповеднике возможно и дистанционное волонтерство – помощь в переводе текстов, верстка и дизайн полиграфической продукции.