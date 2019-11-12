Жена Алека Болдуина потеряла ребенка на четвертом месяце беременности

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Жена американского актера Алека Болдуина 35-летняя Хилари потеряла ребенка на четвертом месяце беременности, о чем она рассказала в инстаграме.
"Сегодня мы узнали, что наш ребенок умер. Но несмотря на то, что сейчас нам очень тяжело, жизнь продолжается. Все-таки нам так повезло с нашими четырьмя здоровыми детьми", — написала Хилари.
Пост она проиллюстрировала фотографией с дочкой Кармен, которой объяснила, что малыш к ним "не придет".
"Я не ожидала этого, когда была сегодня на осмотре у врача. Не знаю, что еще сказать. Я все еще в шоке", — добавила супруга Алека Болдуина.
Весной Хилари потеряла еще одного ребенка на раннем сроке беременности.
У 61-летнего Болдуина уже есть пятеро детей: старшая дочь Айрленд Элис от брака с актрисой Ким Бейсингер, а также дочь Кармен и сыновья Рафаэль, Леонардо и Ромео от Хилари.