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РИА Новости

Жена Алека Болдуина потеряла ребенка на четвертом месяце беременности

11:11 12.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗакрытие 65-го Каннского кинофестиваля
Закрытие 65-го Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Жена американского актера Алека Болдуина 35-летняя Хилари потеряла ребенка на четвертом месяце беременности, о чем она рассказала в инстаграме.

"Сегодня мы узнали, что наш ребенок умер. Но несмотря на то, что сейчас нам очень тяжело, жизнь продолжается. Все-таки нам так повезло с нашими четырьмя здоровыми детьми", — написала Хилари.

Пост она проиллюстрировала фотографией с дочкой Кармен, которой объяснила, что малыш к ним "не придет".

"Я не ожидала этого, когда была сегодня на осмотре у врача. Не знаю, что еще сказать. Я все еще в шоке", — добавила супруга Алека Болдуина.

Весной Хилари потеряла еще одного ребенка на раннем сроке беременности.
У 61-летнего Болдуина уже есть пятеро детей: старшая дочь Айрленд Элис от брака с актрисой Ким Бейсингер, а также дочь Кармен и сыновья Рафаэль, Леонардо и Ромео от Хилари.
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