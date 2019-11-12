Моралес еще раз призвал сограждан не поддаваться на провокации

Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018

БРАЗИЛИА, 12 ноя - РИА Новости. Экс-президент Боливии Экс-президент Боливии Эво Моралес ещё раз призвал граждан не поддаваться на провокации и остановить насилие, следует из его заявления в Twitter

"Прошу мой народ беречь мир и не совершать насилие под влиянием отдельных групп, которые хотят разрушить верховенство закона", - написал Моралес.

Он призвал решать любое расхождение путем диалога.

Моралес в воскресенье подал в отставку на фоне протестов в стране и после доклада Организации американских государств, выявившей нарушения при подсчёте голосов на выборах президента 20 октября.

Однако его уход с поста пока не остановил беспорядков в стране. В воскресенье вечером были ограблены и даже подожжены многие дома, офисы и предприятия.