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РИА Новости

Моралес еще раз призвал сограждан не поддаваться на провокации

01:08 12.11.2019 (обновлено: 07:20 12.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БРАЗИЛИА, 12 ноя - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес ещё раз призвал граждан не поддаваться на провокации и остановить насилие, следует из его заявления в Twitter.
"Прошу мой народ беречь мир и не совершать насилие под влиянием отдельных групп, которые хотят разрушить верховенство закона", - написал Моралес.
Он призвал решать любое расхождение путем диалога.
Моралес в воскресенье подал в отставку на фоне протестов в стране и после доклада Организации американских государств, выявившей нарушения при подсчёте голосов на выборах президента 20 октября.
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
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Однако его уход с поста пока не остановил беспорядков в стране. В воскресенье вечером были ограблены и даже подожжены многие дома, офисы и предприятия.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесКубаБоливияМексикаTwitterВ мире
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