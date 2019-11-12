Лавров примет участие в Парижском форуме мира

ПАРИЖ, 12 ноября - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках рабочего визита во Францию примет участие во втором Парижском форуме мира, который проводится по инициативе президента страны Эммануэля Макрона

На Форуме глава МИД РФ ознакомится с представленными там российскими проектами. На полях форума запланирована встреча Лаврова с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее информировала, что "в ходе беседы будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, ключевые международные темы, включая ситуацию в сфере стратегической стабильности, европейской безопасности, обстановку в Сирии, сохранение СВПД по иранской ядерной программе и перспективы урегулирования украинского кризиса".

Форум мира - инициатива Макрона

Парижский форум мира проводится по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Первый раз он состоялся в ноябре прошлого года. На форуме, как отмечается на его официальном сайте, "выдвигаются конкретные решения в таких областях, как мир и безопасность, развитие, экология, новые технологии, инклюзивная экономика, культура и образование". Задача его заключается в том, чтобы "вновь подтвердить важность многостороннего сотрудничества и коллективных действий".

Как отметил в беседе РИА Новости политолог Станислав Бышок, "проведение Парижского форума мира принципиально для президента Макрона, который хочет подчеркнуть, что Франция по-прежнему остаётся одной из ведущих держав мира, способствующих решению ключевых проблем, с которыми сталкивается человечество".

"С другой стороны, проблем в мире действительно накопилось достаточно, а существующих площадок явно не хватает, да и те, что есть, слишком переполнены политическими коннотациями и взаимными обвинениями ведущих лидеров", - заявил эксперт.

Повестка встречи Лаврова и ле Дриана

Политолог подчеркнул, что Россия остается одной из немногих великих держав, от взаимодействия которых зависит поддержание мировой стабильности. "Между великими державами остаются противоречия относительно того, в какой степени следует прибегать ко внешним интервенциям и насколько крепко следует контролировать поведение, внутреннее и внешнеполитическое, других стран. Мы знаем о разногласиях между Россией и странами Запада, касающихся Сирии, Украины и ряда других конфликтных регионов. Одновременно и в самом Западе, в рамках НАТО, как представляется, усилились трения", - отметил он.

По прогнозам Бышока, очевидно, что эти темы будут на повестке обсуждения Лаврова и его французского коллеги Ле Дриана. "Для России Франция принципиальна как одна из двух "стержневых" стран, которая наряду с Германией в огромной степени определяет политику объединенной Европы. В частности, речь идет об антироссийских санкциях, согласованно введенных ЕС в последние годы", - пояснил он.

Другая важная и для Москвы, и для Парижа тема - это поддержание пространства мира в самой Европе. "И, прежде всего, там, где страны-члены НАТО граничат с Россией", - считает эксперт.

По мнению аналитика, Лавров, очевидно, поинтересуется у Ле Дриана, насколько серьезны слова президента Макрона о создании отдельной от НАТО общеевропейской армии и, главное, кого данная армия видит в качестве своего принципиального противника.