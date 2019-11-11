Патрушев призвал укреплять конституционный строй России

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Приоритетом в защите России от гибридных угроз должно стать, в числе прочего, сохранение и укрепление конституционного строя страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"По нашим оценкам, приоритетное внимание следует сосредоточить на сохранении и укреплении конституционного строя, суверенитета, независимости, территориальной целостности России в условиях применения против нашей страны гибридных методов", - пишет Патрушев в своей статье "Безопасность России в современном мире" в "Российской газете".
"При этом важно обеспечивать реализацию существующих и создание дополнительных конкурентных преимуществ российской экономике, дальнейшее укрепление экономических позиций нашей страны в мире, переход к устойчивому долгосрочному социально-экономическому развитию", - добавил он.
По словам Патрушева, высокую актуальность сохраняет задача укрепления обороноспособности России, в том числе поддержание сил ядерного сдерживание на уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности.
"Не менее важно и проведение прагматичной и многовекторной внешней политики, включая углубление равноправного партнерства с другими игроками и развитие межгосударственных объединений - ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС. Россия также будет работать над укреплением действующей международно-правовой системы, глобальной и региональной архитектуры стратегической стабильности, развитием механизмов коллективной безопасности при ведущей роли ООН в качестве верховного арбитра межгосударственных отношений", - отметил секретарь СБ РФ.