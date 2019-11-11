Бутина примет участие в заседании комитета Госдумы с участием СПЧ и ОП

"Совместное совещание с Госдумой по итогам года пройдет 22 ноября, будут обсуждены механизмы правовой защиты. В заседании комитета Госдумы по международным делам с участием профильных комиссий СПЧ и ОП примут участие Бутина, (журналист Кирилл) Вышинский, (глава СПЧ Валерий) Фадеев, представители СПЧ, Общественной палаты, депутаты, сенаторы и представители ведомств. (Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна) Москалькова должна быть", - сказал РИА Новости Брод.