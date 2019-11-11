В Петербурге завели дело после отравления сотрудников "Ленты"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после отравления сотрудников ООО "Лента", сообщается на сайте СК РФ.
По данным ведомства, неустановленные лица из числа руководства компании оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности по организации питания.
"Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что компания "Лента" проверяет причину отравления сотрудников центрального офиса, которые обратились за медицинской помощью после посещения столовой.
По информации торговой сети "Лента", на 7 ноября было зафиксировано более 100 обращений сотрудников офиса компании с жалобами на симптомы инфекционного заболевания, из них госпитализированы более 30 человек. Прокуратура начала проверку. Суд в понедельник приостановил на 37 суток работу столовой центрального офиса торговой сети в Петербурге.