В Петербурге завели дело после отравления сотрудников "Ленты"

По информации торговой сети "Лента", на 7 ноября было зафиксировано более 100 обращений сотрудников офиса компании с жалобами на симптомы инфекционного заболевания, из них госпитализированы более 30 человек. Прокуратура начала проверку. Суд в понедельник приостановил на 37 суток работу столовой центрального офиса торговой сети в Петербурге.