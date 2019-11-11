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РИА Новости
Ленинградская область

Реновация еще двух школ началась в Ленобласти

16:28 11.11.2019
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyНа уроке в школе
На уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
С.- ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Модернизация еще двух средних общеобразовательных школ началась в Ленинградской области, обновленные учебные заведения в городе Всеволожск и деревне Колтуши Всеволожского района примут учеников в следующем учебном году, сообщи губернатор региона Александр Дрозденко.

"Ленинградская область последовательно реализует масштабную программу реновации школ и нам удалось набрать неплохие темпы. Только во Всеволожском районе уже началась реновация в двух школах — во Всеволожске и Колтушах, их мы откроем ‪1 сентября 2020 года", — сказал Александр Дрозденко.

Дрозденко уточнил, что программа реновации в школах Ленинградской области реализуется с 2015 года, за пять лет из средств областного бюджета на эти цели потрачено 2,2 миллиарда рублей. Всего в области реновация коснулась 42 общеобразовательных учебных заведений. На днях ремонт завершился в 34-й по счету школе в деревне Вартемяги.
В 2019 году модернизация проводилась в 16 общеобразовательных школах в 13 муниципальных образованиях Ленинградской области. Общий объем финансирования в 2019 году составляет 863,9 миллиона рублей, в том числе из областного бюджета — 775,1 миллионов рублей, софинансирование муниципальных образований составило 88,8 миллиона рублей.
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"На 2020 год в бюджете Ленинградской области запланированы средства в размере 566,4 миллиона рублей на выполнение мероприятий по реновации школ",- подытожил Дрозденко.
Он уточнил, что в 2020 году запланированы работы по реновации в семи школах Ленинградской области, что позволит улучшить условия организации образовательного процесса для девяти тысяч школьников.
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