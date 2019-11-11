В Кирове трех школьников наградили медалями "За мужество в спасении"

"Трое подростков удостоились награды за проявленное мужество в экстремальных ситуациях. 12-летний Артем Шевнин и 14-летний Дмитрий Карпунин в апреле спасли семилетнего мальчика, который провалился в заброшенный пожарный водоем, наполненный талой водой. Артем бросился в холодную воду и вытащил тонущего мальчика со дна водоема. Дима помог обоим ребятам выбраться на берег и добраться до дома", - говорится в сообщении.

Еще один юный герой - 11-летний Лев Соловьев - спас на пожаре младшего брата и его друга. "Дети находились дома одни, когда начался пожар. Лев не растерялся и по телефону вызвал пожарных. После этого мальчик велел ребятам дышать через мокрую ткань, а затем разбил окно и помог им выбраться из горящего помещения", - отмечается в сообщении.