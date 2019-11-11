В Кирове трех школьников наградили медалями "За мужество в спасении"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Медали "За мужество в спасении" вручили трем кировским школьникам в возрасте от 11 до 14 лет в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои", сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
"Трое подростков удостоились награды за проявленное мужество в экстремальных ситуациях. 12-летний Артем Шевнин и 14-летний Дмитрий Карпунин в апреле спасли семилетнего мальчика, который провалился в заброшенный пожарный водоем, наполненный талой водой. Артем бросился в холодную воду и вытащил тонущего мальчика со дна водоема. Дима помог обоим ребятам выбраться на берег и добраться до дома", - говорится в сообщении.
Еще один юный герой - 11-летний Лев Соловьев - спас на пожаре младшего брата и его друга. "Дети находились дома одни, когда начался пожар. Лев не растерялся и по телефону вызвал пожарных. После этого мальчик велел ребятам дышать через мокрую ткань, а затем разбил окно и помог им выбраться из горящего помещения", - отмечается в сообщении.
© Фото : Правительство Кировской областиУчастники церемонии награждения детей и подростков в правительстве Кировской области в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои"
Участники церемонии награждения детей и подростков в правительстве Кировской области в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои"
На торжественной церемонии в правительстве Кировской области ребятам вручили медали "За мужество в спасении" и подарки от Росгвардии. Директорам школ, в которых учатся ребята, передали благодарственные письма регионального министерства образования за достойное воспитание юных героев.