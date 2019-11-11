Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T16:20Z
https://ria.ru/20191111/1560814404.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156081/43/1560814328_0:0:700:395_1036x0_80_0_0_54f46c03525bf6e0a4cff684a356df10.jpg
РИА Новости

В Кирове трех школьников наградили медалями "За мужество в спасении"

16:20 11.11.2019
148
© Фото : Правительство Кировской областиУчастники церемонии награждения детей и подростков в правительстве Кировской области в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои"
Участники церемонии награждения детей и подростков в правительстве Кировской области в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта Дети-герои
© Фото : Правительство Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Медали "За мужество в спасении" вручили трем кировским школьникам в возрасте от 11 до 14 лет в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои", сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
"Трое подростков удостоились награды за проявленное мужество в экстремальных ситуациях. 12-летний Артем Шевнин и 14-летний Дмитрий Карпунин в апреле спасли семилетнего мальчика, который провалился в заброшенный пожарный водоем, наполненный талой водой. Артем бросился в холодную воду и вытащил тонущего мальчика со дна водоема. Дима помог обоим ребятам выбраться на берег и добраться до дома", - говорится в сообщении.
Еще один юный герой - 11-летний Лев Соловьев - спас на пожаре младшего брата и его друга. "Дети находились дома одни, когда начался пожар. Лев не растерялся и по телефону вызвал пожарных. После этого мальчик велел ребятам дышать через мокрую ткань, а затем разбил окно и помог им выбраться из горящего помещения", - отмечается в сообщении.
© Фото : Правительство Кировской областиУчастники церемонии награждения детей и подростков в правительстве Кировской области в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои"
Участники церемонии награждения детей и подростков в правительстве Кировской области в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта Дети-герои
© Фото : Правительство Кировской области
Участники церемонии награждения детей и подростков в правительстве Кировской области в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои"
На торжественной церемонии в правительстве Кировской области ребятам вручили медали "За мужество в спасении" и подарки от Росгвардии. Директорам школ, в которых учатся ребята, передали благодарственные письма регионального министерства образования за достойное воспитание юных героев.
1600000
Обсудить 0
КировКировская областьОбщество
Рекомендуем
Часть здания Государственной Третьяковской галереи
В Третьяковке сожалеют об инциденте с кормящей женщиной в одном из залов
Подготовка к обеду в старшей группе детского сада
Более 205 тысяч детей в России не получили место в детском саду или яслях
Президент США Дональд Трамп
Ушаков рассказал, от чего зависит приезд Трампа в Москву на 75-летие Победы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Твери будут судить мужчину, выкинувшего младенца с четвертого этажа
Василий Грицак
Украинский суд обязал антикоррупционное бюро завести дело на экс-главу СБУ
Актриса театра и кино Лорел Григгс
Актриса из фильма "Светская жизнь" умерла в возрасте 13 лет
Стартовый комплекс космодрома Восточный
Эксперты посоветовали, как побороть коррупцию на "Восточном"
Города России. Липецк
Новый дом культуры открылся в Липецкой области
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
Депздрав опроверг данные, что покончившая с собой москвичка вызывала скорую
Хакерская атака
Kaspersky Lab рассказала о количестве DDoS-атак, устраиваемых школьниками
Автомобиль Следственного комитета России
В Мурманской области двое мужчин погибли, провалившись под лед
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме предложили создать реестр кибербуллеров
Женщина в наручниках
Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли в исправительной колонии
Водолазные работы во время следственных действий на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Водолазы нашли останки убитой доцентом СПбГУ аспирантки
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров допустил появление в "Ленинграде" нового солиста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Новокузнецке выясняют, как в подъезде оказалась "базука"
09:00Ученые поняли, что в людях меняет лечебный массаж
08:59Диетолог рассказала, в каких случаях не стоит есть картошку и морковь
08:58Министр обороны Боливии подал в отставку
08:50В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов
08:48Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06"Роскосмос" ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
Лента новостейМолния