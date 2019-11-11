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РИА Новости

В Твери будут судить мужчину, выкинувшего младенца с четвертого этажа

16:17 11.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Житель Твери, который выбросил с четвертого этажа плачущего младенца, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
Следствием установлено, что в сентябре пьяный 47-летний мужчина, не желая слышать плач внука сожительницы, вынес малыша на балкон квартиры и сбросил с четвертого этажа. В результате ребенок получил различные травмы.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления... "Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"... Дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФРоссияТверьПроисшествия
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