В Твери будут судить мужчину, выкинувшего младенца с четвертого этажа

Следствием установлено, что в сентябре пьяный 47-летний мужчина, не желая слышать плач внука сожительницы, вынес малыша на балкон квартиры и сбросил с четвертого этажа. В результате ребенок получил различные травмы.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления... "Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"... Дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", - говорится в сообщении.