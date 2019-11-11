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РИА Новости

SputnikPro расширяет географию: на орбите проекта - Сеул

16:03 11.11.2019
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© Sputnik / Андрей ОльфертВасилий Пушков выступает на образовательной сессии в Университете иностранных языков Хангук в Сеуле
Василий Пушков выступает на образовательной сессии в Университете иностранных языков Хангук в Сеуле
© Sputnik / Андрей Ольферт
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В рамках проекта SputnikPro международное информационное агентство и радио Sputnik провело образовательную сессию в Университете иностранных языков Хангук в Сеуле. Глава дирекции международного сотрудничества Василий Пушков рассказал студентам и преподавателям о главных тенденциях в медиасфере, о разнице между государственными и частными СМИ, а также о циркуляции фейковых новостей.
"Модуль SputnikPro проводится в Сеуле впервые. Было интересно обсудить с будущими коллегами то, с какими вызовами приходится сталкиваться медиакомпаниям в наше время. Думаю, что у нас получился интересный обмен мнениями, – отметил Василий Пушков. – Мы видим интерес корейской аудитории к нашим информационным продуктам и надеемся, что совместных проектов будет становиться все больше".
"Я получил представление о Sputnik как медиакомпании и смог понять, какие функции он выполняет в разных точках по всему миру. Кроме того, было полезно обсудить отличия между частными и государственными СМИ, их плюсы и минусы", – поделился впечатлениями магистр-доктор совмещённого университетского курса аспирантуры международных исследований и отделения изучения России и СНГ Ли Хасон.
"Лекция позволила мне задуматься над вопросом искренности СМИ. Меня также впечатлило сравнение государственных и независимых медиакомпаний", – отметил студент Ким Хёнчжин. "Хотя мы и живём в эпоху пост-правды, хотелось бы, чтобы в российских и корейских СМИ публиковалось как можно больше правдивых статей", – добавил докторант Син Ёнгван.
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Университет иностранных языков Хангук – один из самых престижных вузов Южной Кореи. Многие его выпускники стали выдающимися дипломатами, бизнесменами и журналистами. На сегодняшний день в университете изучают 45 языков. Помимо них, ведущими направлениями вуза являются международные исследования, журналистика, политология и мировая экономика.
SputnikPro – международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей между журналистами. В рамках проекта организуются лекции спикеров Sputnik в очном и заочном форматах, тренинги в головном офисе Sputnik в Москве и в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах за рубежом, поездки иностранных журналистов в Россию. За время существования проекта в нем приняли участие представители более 80 стран.
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