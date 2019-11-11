"Грех" Кончаловского покажут на кинофестивалях в Каире и Таллине

"Мы только что подписали договор с международной компанией, они начали продажи на Римском фестивале, есть интерес у большого количества стран. Фильм покажут на фестивале в Каире в конце ноября, потом — на фестивале в Таллине, затем, скорее всего, будут американские фестивали", — уточнила она.