"Грех" Кончаловского покажут на кинофестивалях в Каире и Таллине

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Картину Андрея Кончаловского "Грех" покажут на международных фестивалях в Каире и Таллине, рассказала РИА Новости исполнительный продюсер фильма Олеся Гидрат.
"Мы только что подписали договор с международной компанией, они начали продажи на Римском фестивале, есть интерес у большого количества стран. Фильм покажут на фестивале в Каире в конце ноября, потом — на фестивале в Таллине, затем, скорее всего, будут американские фестивали", — уточнила она.
Продюсер отметила, что в Таллине Кончаловский получит приз за вклад в кинематограф.
В картине рассказывается о нескольких годах жизни художника и скульптора Микеланджело Буонарротти, об испытаниях на его творческом пути, которые, в частности, связаны с созданием великого творения — росписи свода Сикстинской капеллы Ватикана.