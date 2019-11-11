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РИА Новости
Культура

"Грех" Кончаловского покажут на кинофестивалях в Каире и Таллине

16:58 11.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский на пресс-конференции, посвященной фильму "Рай"
Режиссер Андрей Кончаловский на пресс-конференции, посвященной фильму Рай
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Картину Андрея Кончаловского "Грех" покажут на международных фестивалях в Каире и Таллине, рассказала РИА Новости исполнительный продюсер фильма Олеся Гидрат.
"Мы только что подписали договор с международной компанией, они начали продажи на Римском фестивале, есть интерес у большого количества стран. Фильм покажут на фестивале в Каире в конце ноября, потом — на фестивале в Таллине, затем, скорее всего, будут американские фестивали", — уточнила она.
Продюсер отметила, что в Таллине Кончаловский получит приз за вклад в кинематограф.
В картине рассказывается о нескольких годах жизни художника и скульптора Микеланджело Буонарротти, об испытаниях на его творческом пути, которые, в частности, связаны с созданием великого творения — росписи свода Сикстинской капеллы Ватикана.
Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
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Новый фильм Кончаловского "Грех" выйдет в российский прокат 14 ноября
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КультураКино и сериалыНовости культурыАндрей КончаловскийКаир (город)Таллин
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