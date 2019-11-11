Полиция начала служебную проверку после нападения на женщину на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Полиция проведет служебную проверку по факту нападения на жительницу Чебаркуля в подъезде ее дома, которое совершил, предположительно, полицейский, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.