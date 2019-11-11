Полиция начала служебную проверку после нападения на женщину на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Полиция проведет служебную проверку по факту нападения на жительницу Чебаркуля в подъезде ее дома, которое совершил, предположительно, полицейский, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.
Как сообщает Znak.com, в Чебаркуле местная жительница сообщила о том, что ее на улице преследовал незнакомый мужчина по дороге домой из магазина. Когда она зашла в подъезд, он вошел за ней и напал, ударив кулаком в лицо и головой о стену. Со слов знакомых пострадавшей, напавший мужчина – якобы сержант, работающий полицейским-водителем дежурной части межмуниципального отдела МВД "Чебаркульский", уточняет издание.
"По данному факту назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудник полиции будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сказала собеседница агентства.