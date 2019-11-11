Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T14:46Z
https://ria.ru/20191111/1560808848.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Полиция начала служебную проверку после нападения на женщину на Урале

14:46 11.11.2019
179
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Полиция проведет служебную проверку по факту нападения на жительницу Чебаркуля в подъезде ее дома, которое совершил, предположительно, полицейский, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.
Как сообщает Znak.com, в Чебаркуле местная жительница сообщила о том, что ее на улице преследовал незнакомый мужчина по дороге домой из магазина. Когда она зашла в подъезд, он вошел за ней и напал, ударив кулаком в лицо и головой о стену. Со слов знакомых пострадавшей, напавший мужчина – якобы сержант, работающий полицейским-водителем дежурной части межмуниципального отдела МВД "Чебаркульский", уточняет издание.
"По данному факту назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудник полиции будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сказала собеседница агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
18 октября, 12:34РИА Новости
Житель Ессентуков пойдет под суд за нападение на женщин из-за закрытия бара
000000
Обсудить 0
МВД РФЧелябинскРоссияЧебаркульПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве сын "заказал" убийство своей матери из-за квартиры
ДТП в городе Тавда Свердловской области
На Урале автомобиль въехал в дом
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Мужчина умер на борту самолета Сургут — Махачкала
Автомобиль Следственного комитета России
В Забайкалье пьяный мужчина убил жену и ее сестру и ранил годовалого сына
Здание Тверского суда Москвы
В Москве суд решит вопрос о заочном аресте журналиста Шварева
Протесты в Боливии
Боливийский сенат намерен провести президентские выборы до 22 января
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве суд арестовал сожителя опекунши, заподозренной в истязании детей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Практически вся Кубань вовлечена в движение WorldSkills, заявил губернатор
Здание Министерства иностранных дел РФ
Замглавы МИД обсудил с послом Боливии развитие ситуации в стране
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Евросоюз продлил санкции в отношении Венесуэлы
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
Полиция Ла-Паса заявила, что не справляется с усиливающимися беспорядками
Сотрудник полиции в суде
В Башкирии арестовали подозреваемого в убийстве двух человек
Журналист Медузы Иван Голунов
В Москве суд рассмотрит жалобу Голунова на следователей
Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев
В Госдуме рассказали о необходимости закона о виноделии
Школьная столовая
Курганские власти проводят разбирательство из-за фото супа с червем в школе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Лента новостейМолния