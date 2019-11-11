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РИА Новости

В Подмосковье установят аэрозольные пушки на полигоне ТКО "Царево"

14:27 11.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Полигон твердых бытовых отходов. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. По меньшей мере восемь аэрозольных пушек установят на полигоне твердых коммунальных отходов "Царево" для нейтрализации запаха во время рекультивации, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского района.
"Более восьми аэрозольных пушек для нейтрализации запаха установят на полигоне ТКО "Царево" во время активной фазы рекультивации", - говорится в сообщении.
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Пушки смогут нейтрализовать запах отходов, связывая частицы сероводорода на молекулярном уровне, уточняет пресс-служба.
"Поэтапное перемещение твердых коммунальных отходов с тела полигона в специально оборудованную чашу начнется с 11 ноября. Перемещение твердых коммунальных отходов будет осуществляться поэтапно, небольшими участками, которые сразу же засыпят грунтом. Согласно контракту, рекультивация полигона ТКО "Царево" продлится до конца следующего года", - отмечается в сообщении.
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