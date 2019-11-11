В Подмосковье установят аэрозольные пушки на полигоне ТКО "Царево"

"Более восьми аэрозольных пушек для нейтрализации запаха установят на полигоне ТКО "Царево" во время активной фазы рекультивации", - говорится в сообщении.

Полигоны "Кучино" и "Дубна Левобережная" рекультивируют в этом году

Полигоны "Кучино" и "Дубна Левобережная" рекультивируют в этом году

"Поэтапное перемещение твердых коммунальных отходов с тела полигона в специально оборудованную чашу начнется с 11 ноября. Перемещение твердых коммунальных отходов будет осуществляться поэтапно, небольшими участками, которые сразу же засыпят грунтом. Согласно контракту, рекультивация полигона ТКО "Царево" продлится до конца следующего года", - отмечается в сообщении.