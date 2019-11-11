Песков прокомментировал данные о вмешательстве РФ в выборы на Мадагаскаре

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сообщения о якобы вмешательстве России в выборы на Мадагаскаре не соответствуют действительности, так как Москва не вмешивается в дела других стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я могу это решительно опровергнуть. Сейчас излюбленная практика обвинять Россию везде и вся. Подобные сообщения не соответствуют действительности. Мы неоднократно заявляли, что мы категорически против того, когда вмешиваются в наши внутренние дела, и также никогда не вмешивались и не вмешиваемся во внутренние дела других стран", - сказал Песков журналистам, комментируя статью, вышедшую в New York Times 11 ноября, в которой говорится о "вмешательстве" России в выборы на Мадагаскаре.
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Отвечая на вопрос, состоялась ли встреча бывшего президента Мадагаскара, который заявил, что в прошлом году в марте, еще будучи главой государства, он встречался одновременно с президентом РФ Владимиром Путиным и российским бизнесменом Евгением Пригожиным, видимо, в Москве, Песков сказал: "Нет, я не располагаю никакой информацией на этот счет".