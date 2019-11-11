Песков прокомментировал данные о вмешательстве РФ в выборы на Мадагаскаре

"Я могу это решительно опровергнуть. Сейчас излюбленная практика обвинять Россию везде и вся. Подобные сообщения не соответствуют действительности. Мы неоднократно заявляли, что мы категорически против того, когда вмешиваются в наши внутренние дела, и также никогда не вмешивались и не вмешиваемся во внутренние дела других стран", - сказал Песков журналистам, комментируя статью, вышедшую в New York Times 11 ноября, в которой говорится о "вмешательстве" России в выборы на Мадагаскаре.