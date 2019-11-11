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РИА Новости

Куба выступила в поддержку Моралеса, назвав его уход госпереворотом

01:11 11.11.2019 (обновлено: 01:31 11.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsДействующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 11 ноя - РИА Новости. Куба призвала все страны высказаться за жизнь и свободу экс-президента Боливии Эво Моралеса, заявил глава МИД страны Бруно Родригес.
Моралес, а вместе с ним и вице-президент Альваро Гарсиа Линера, час назад подали в отставку.
"Мы энергично осуждаем госпереворот в Боливии и выражаем нашу солидарность с братом президентом Эво Моралесом... Призываем к глобальной мобилизации за жизнь и свободу Эво", - написал Родригес в Twitter.
Мигель Диас-Канель Бермудес
25 октября, 16:20РИА Новости
Куба осудила попытки госпереворота в Боливии
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Смена власти в БоливииБруно РодригесЭво МоралесКубаБоливияTwitterВ мире
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