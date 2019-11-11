Куба выступила в поддержку Моралеса, назвав его уход госпереворотом

БРАЗИЛИА, 11 ноя - РИА Новости. Куба призвала все страны высказаться за жизнь и свободу экс-президента Боливии Эво Моралеса, заявил глава МИД страны Бруно Родригес.
Моралес, а вместе с ним и вице-президент Альваро Гарсиа Линера, час назад подали в отставку.
"Мы энергично осуждаем госпереворот в Боливии и выражаем нашу солидарность с братом президентом Эво Моралесом... Призываем к глобальной мобилизации за жизнь и свободу Эво", - написал Родригес в Twitter.
25 октября, 16:20РИА НовостиКуба осудила попытки госпереворота в Боливии