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РИА Новости
Война в Сирии

Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии

22:09 10.11.2019 (обновлено: 22:32 10.11.2019)
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© Sputnik / Sertac KayarТретий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по двум маршрутам в провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Десятого ноября было продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами-Авшария и Аджами-Мембидж в провинции Алеппо", - сказал Боренков.
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РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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