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РИА Новости

В Краснодарском крае локализовали три очага лесных пожаров

20:31 10.11.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалистам МЧС удалось локализовать три очага природных пожаров в Северском районе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"По состоянию на 20.00 мск в Северском районе удалось локализовать три очага возгорания", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в воскресенье авиация МЧС осуществила шесть сбросов воды общим объемом 30 тонн на очаги пожаров. В настоящее время к ликвидации природных пожаров привлечена группировка в составе 506 человек и 66 единиц техники.
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МЧС РФСеверский районКраснодарский крайПроисшествия
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