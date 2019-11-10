В Краснодарском крае локализовали три очага лесных пожаров

"По состоянию на 20.00 мск в Северском районе удалось локализовать три очага возгорания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в воскресенье авиация МЧС осуществила шесть сбросов воды общим объемом 30 тонн на очаги пожаров. В настоящее время к ликвидации природных пожаров привлечена группировка в составе 506 человек и 66 единиц техники.