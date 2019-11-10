Фестиваль "УграФест" в Калуге завершился концертом группы "Калинов мост"

КАЛУГА, 10 ноя – РИА Новости. Фестиваль "УграФест" в Калуге, посвященный Великому стоянию на Угре, завершился воскресенье концертом группы "Калинов мост", сообщило правительство региона.

"УграФест" проходил в Калуге 8-10 ноября. Событие посвящено победе на берегах Угры осенью 1480 года, ставшей судьбоносной в отечественной истории. Россия стала полностью суверенным государством. Праздник 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года - включен в календарь региональных памятных дат.

В заключительный день фестиваля организаторы подготовили для горожан увлекательное соколиное шоу, рыцарский турнир, мастер-классы по росписи пряников, изготовлению глиняных игрушек, валянию шерсти и кузнецкому ремеслу. "Все желающие смогли испытать свои силы в молодецких забавах - пострелять из лука и сразиться на мечах. Ярким финальным аккордом "УграФест" стал концерт известной новосибирской фолк-рок-группы "Калинов мост", - говорится сообщении.

На закрытии фестиваля министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин заявил, что именно сегодняшнему поколению "выпала честь смыть паутину времени с великих исторических событий, вернуть незаслуженно забытые имена в нашу повседневность памятниками, научными трудами, новыми названиями улиц и яркими праздниками".

"Поскольку Великое стояние произошло именно на нашей земле, на берегах реки Угры, кому, как не нам, калужанам, изучать, помнить и славить предков, одержавших великую победу над злейшим врагом. Пусть будет больше напоминаний о тех событиях, которые повлияли на историю нашей страны", - подчеркнул Калугин.

"На фестивале состоялась премьера песни "Мы стояли на Угре", которую исполнила автор музыки - российская певица, пианистка, лауреат международных фестивалей и конкурсов Ольга Варвус. Стихи к песне написал Дмитрий Лик", - информируют власти.

Еще одним ярким событием стала встреча с писательницей Марией Семеновой. "Если бы мне предоставили единственный выбор — писать про Куликовскую битву или про стояние на Угре, я бы выбрала второе. Про Куликовскую битву много писали. Но стояние на Угре интереснее", - сказала Семенова.