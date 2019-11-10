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РИА Новости
Калужская область

Фестиваль "УграФест" в Калуге завершился концертом группы "Калинов мост"

20:03 10.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛидер группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин
Лидер группы Калинов мост Дмитрий Ревякин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лидер группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин. Архивное фото
КАЛУГА, 10 ноя – РИА Новости. Фестиваль "УграФест" в Калуге, посвященный Великому стоянию на Угре, завершился воскресенье концертом группы "Калинов мост", сообщило правительство региона.
"УграФест" проходил в Калуге 8-10 ноября. Событие посвящено победе на берегах Угры осенью 1480 года, ставшей судьбоносной в отечественной истории. Россия стала полностью суверенным государством. Праздник 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года - включен в календарь региональных памятных дат.
В заключительный день фестиваля организаторы подготовили для горожан увлекательное соколиное шоу, рыцарский турнир, мастер-классы по росписи пряников, изготовлению глиняных игрушек, валянию шерсти и кузнецкому ремеслу. "Все желающие смогли испытать свои силы в молодецких забавах - пострелять из лука и сразиться на мечах. Ярким финальным аккордом "УграФест" стал концерт известной новосибирской фолк-рок-группы "Калинов мост", - говорится сообщении.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время выступления на фестивале творчества, посвященного Великому стоянию на реке Угре в 1480 году в Калужской области
9 ноября, 17:47Калужская область
На "Уграфесте" рассказали о роли стояния на Угре в становлении России
На закрытии фестиваля министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин заявил, что именно сегодняшнему поколению "выпала честь смыть паутину времени с великих исторических событий, вернуть незаслуженно забытые имена в нашу повседневность памятниками, научными трудами, новыми названиями улиц и яркими праздниками".
"Поскольку Великое стояние произошло именно на нашей земле, на берегах реки Угры, кому, как не нам, калужанам, изучать, помнить и славить предков, одержавших великую победу над злейшим врагом. Пусть будет больше напоминаний о тех событиях, которые повлияли на историю нашей страны", - подчеркнул Калугин.
"На фестивале состоялась премьера песни "Мы стояли на Угре", которую исполнила автор музыки - российская певица, пианистка, лауреат международных фестивалей и конкурсов Ольга Варвус. Стихи к песне написал Дмитрий Лик", - информируют власти.
Еще одним ярким событием стала встреча с писательницей Марией Семеновой. "Если бы мне предоставили единственный выбор — писать про Куликовскую битву или про стояние на Угре, я бы выбрала второе. Про Куликовскую битву много писали. Но стояние на Угре интереснее", - сказала Семенова.
За три дня фестиваль посетили более 7 тысяч человек.
Военно-исторический фестиваль Великое стояние на реке Угре в Калужской области
27 сентября, 11:12Калужская область
Калужские власти призвали слушать ученых по дате окончания стояния на Угре
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