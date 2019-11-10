Лавров рассказал о приглашении Пашиняна в Москву на 75-летие Победы

ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента России принять участие в юбилейных мероприятиях 9 мая 2020 в Москве по случаю празднования 75-летия Победы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Премьер-министр Армении Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента Путина принять участие в юбилейных мероприятиях, которые состоятся 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве", - сказал министр в Национальной галерее Армении на открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Многовековая дружба россиян и армян, закаленная суровыми военными испытаниями, остается залогом дальнейшего укрепления российско-армянского стратегического партнерства и союзничества на благо наших граждан во имя безопасности и стабильности в Закавказье и в целом в нашем регионе", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел РФ прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению. Официальный визит Лаврова в Ереван продлится до 11 ноября. Программой пребывания в Армении предусмотрены его встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном, а также переговоры с Мнацаканяном.