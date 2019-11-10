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РИА Новости

Лавров рассказал о приглашении Пашиняна в Москву на 75-летие Победы

19:18 10.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента России принять участие в юбилейных мероприятиях 9 мая 2020 в Москве по случаю празднования 75-летия Победы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Премьер-министр Армении Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента Путина принять участие в юбилейных мероприятиях, которые состоятся 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве", - сказал министр в Национальной галерее Армении на открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Многовековая дружба россиян и армян, закаленная суровыми военными испытаниями, остается залогом дальнейшего укрепления российско-армянского стратегического партнерства и союзничества на благо наших граждан во имя безопасности и стабильности в Закавказье и в целом в нашем регионе", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел РФ прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению. Официальный визит Лаврова в Ереван продлится до 11 ноября. Программой пребывания в Армении предусмотрены его встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном, а также переговоры с Мнацаканяном.
Президент США Дональд Трамп
7 ноября, 09:23РИА Новости
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
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Никол ПашинянДень ПобедыСергей ЛавровМоскваРоссияАрменияВ мире
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