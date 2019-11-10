МИД предупредил россиян о сбоях в работе аэропортов в Индии и Бангладеш

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило российских граждан о сбоях в работе аэропортов в Индии и Бангладеш из-за циклона "Булбул".
"Индия, Бангладеш - тропический циклон "Булбул" затронул территорию индийских штатов Ориша и Западная Бенгалия, после чего обрушился на юго-западное побережье Бангладеш; по меньшей мере 15 человек погибли, десятки пострадали, подтоплены улицы, отмечаются сбои в работе аэропортов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Ранее сообщалось, что более 1,8 миллиона человек эвакуировали в Бангладеш из-за циклона "Бульбуль". Он обрушился на территорию страны в субботу вечером, затем проследовал на территорию Индии – в штат Западная Бенгалия.