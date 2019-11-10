В Петербурге второй день ищут останки убитой выпускницы СПбГУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Водолазы второй день ищут останки предполагаемой жертвы Водолазы второй день ищут останки предполагаемой жертвы Олега Соколова , выпускницы СПбГУ Анстасии Ещенко в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Водолазы работают посменно в реке Мойке в районе дома 94.

На время поисковых работ закрыт пешеходный Почтамтский мост и небольшая часть набережной. На акватории реки дежурят два судна, за обеспечением правопорядка в районе поиска следит наряд УГИБДД.

В первый день операции человеческие останки были обнаружены в районе Фонарного моста. Во второй день район поисков сместился дальше от городского центра к Почтамскоиу мосту. В настоящее время поиски продолжаются, о новых находках пока не известно.

Многие прохожие признаются, что не знают, зачем в реке работает водолаз, некоторые предположили, что на дне Мойки ищут клад.

Ранее сообщалось , что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

Адвокат Александр Почуев сообщал РИА Новости, что доцент Санкт-Петербургского госуниверситета (СпбГУ) Олег Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.