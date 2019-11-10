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РИА Новости

В Петербурге второй день ищут останки убитой выпускницы СПбГУ

16:00 10.11.2019 (обновлено: 21:35 10.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСледственные действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Следственные действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Следственные действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Водолазы второй день ищут останки предполагаемой жертвы Олега Соколова, выпускницы СПбГУ Анстасии Ещенко в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Водолазы работают посменно в реке Мойке в районе дома 94.
На время поисковых работ закрыт пешеходный Почтамтский мост и небольшая часть набережной. На акватории реки дежурят два судна, за обеспечением правопорядка в районе поиска следит наряд УГИБДД.
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Вчера, 12:58РИА Новости
Убитая выпускница СПбГУ была дочерью подполковника МВД
В первый день операции человеческие останки были обнаружены в районе Фонарного моста. Во второй день район поисков сместился дальше от городского центра к Почтамскоиу мосту. В настоящее время поиски продолжаются, о новых находках пока не известно.
Многие прохожие признаются, что не знают, зачем в реке работает водолаз, некоторые предположили, что на дне Мойки ищут клад.
Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.
Адвокат Александр Почуев сообщал РИА Новости, что доцент Санкт-Петербургского госуниверситета (СпбГУ) Олег Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.
Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, жертва убийства, бывшая ученица доцента СПбГУ Соколова Анастасия Ещенко, являлась его возлюбленной. Они жили вместе в квартире Соколова на набережной Мойки, где потом было обнаружено тело женщины, сообщал источник.
Поиск человеческих останков в Мойке
Вчера, 12:40РИА Новости
Появилось видео поиска останков убитой выпускницы СПбГУ
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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