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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Глава Элладской церкви впервые помянул Епифания Думенко во время литургии

15:08 10.11.2019
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© пресс-служба ПЦУАрхиепископ Афинский и всея Эллады Иероним и предстоятель раскольнической Православной церкви Украины Епифаний
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним и предстоятель раскольнической Православной церкви Украины Епифаний
© пресс-служба ПЦУ
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним и предстоятель раскольнической Православной церкви Украины Епифаний . Архивное фото
АФИНЫ, 10 ноя – РИА Новости. Руководителя раскольнической "Православной церкви Украины" Епифания Думенко в воскресенье впервые упомянули как "митрополита Киевского" в диптихе предстоятелей православных церквей во время литургии в кафедральном соборе Афин.
Литургию служил архиепископ Афинский и всей Греции Иероним. Прямую трансляцию вело греческое общественное телевидение ERT.
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6 ноября, 14:47Религия и мировоззрение
РПЦ назвала епархии Элладской церкви, посещение которых не благословляется
Официальным признанием раскольнической церкви Украины со стороны Элладской православной церкви стало письмо архиепископа Иеронима Думенко с поздравлением и признанием "автокефальной православной церкви Украины". Письмо он направил 21 октября, известно об этом стало 29 октября. Решение о признании вызвало неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ.
ПЦУ – неканоническая структура, которая была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрение
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