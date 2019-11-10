В Росгидромете рассказали об аномально теплом ноябре в Москве

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT заявил, что нынешний ноябрь в Москве станет аномально теплым.
"К середине месяца, в третьей декаде ноября температуры будут слабо отрицательные. Слабые заморозки возможны 13—14 ноября. Но температура будет положительная, выше нуля".
По его словам, в течение ближайших семи-восьми дней среднесуточные температуры будут превышать ноль градусов, поэтому говорить о приходе климатической зимы нельзя.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил РИА Новости, что климатическая зима, которая должна была наступить в столице в воскресенье, откладывается до конца месяца.
Так, предстоящая зима может стать аномально теплой. Согласно прогнозам синоптиков, морозы будут кратковременными, а снег будет быстро таять.
7 ноября, 23:45РИА НовостиСиноптик пообещал аномально теплую зиму