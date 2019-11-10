Маас заявил, что у Берлина нет "особых путей" в отношениях с Москвой

"Мы не должны разделять европейцев в вопросах безопасности. У Германии не может быть особых путей - ни в отношениях с Москвой, ни в других вопросах. Наши соседи в Польше и странах Балтии могут быть уверены, что мы относимся к их потребностям в сфере безопасности так же серьезно, как к своим", - отметил Маас в своей статье для журнала Spiegel.