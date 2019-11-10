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РИА Новости

Маас заявил, что у Берлина нет "особых путей" в отношениях с Москвой

14:17 10.11.2019 (обновлено: 14:18 10.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией у Германии не может быть "особых" путей, отличных от позиции, которую занимают в отношении Москвы страны ЕС.

"Мы не должны разделять европейцев в вопросах безопасности. У Германии не может быть особых путей - ни в отношениях с Москвой, ни в других вопросах. Наши соседи в Польше и странах Балтии могут быть уверены, что мы относимся к их потребностям в сфере безопасности так же серьезно, как к своим", - отметил Маас в своей статье для журнала Spiegel.

При этом, по мнению главы МИД ФРГ, "без Соединенных Штатов ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно защищать себя". "Да, мы хотим сильную и суверенную Европу. Но она нужна нам как часть сильного НАТО, а не как замена альянса", - подчеркнул министр.
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Маас также высказался за создание Совета безопасности ЕС. "Нам необходим такой орган, как место, где европейцы объединят усилия в области внешней политики и политики безопасности", - заявил министр, уточнив при этом, что Великобритания должна участвовать в работе этого органа даже после того, как она покинет ЕС, а США должны стать его "важным партнером".
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Хайко МаасМИД ГерманииГерманияРоссияВ мире
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