Лолита рассказала, из-за чего закончились ее отношения с мужем

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Певица Певица Лолита Милявская в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказала , что отношения с мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым ухудшились более двух лет назад.

Певица призналась, что поведение супруга резко изменилось после того, как он попал в "секту", которая действовала как тренинг личностного роста.

"Я понимаю, что ему нужно пройти реабилитацию, курс помощи. Уговорить я не могу. Я просто начала погибать психологически. Я считаю именно это время концом отношений. <…> Секта активировала весь негатив". Лолита Милявская

Лолита также призналась, что изначально не собиралась выходить за Иванова замуж: "Никогда не было таких ярких чувств".

При этом она добавила, что с ее стороны всегда было больше заботы.

"Слово "любовь" очень большое, его надо заслужить, поэтому это не любовь", — сказала певица.

Лолита объявила о расставании с Ивановым в начале июля. Осенью Московский суд зарегистрировал заявление о расторжении брака. Пока пара не разведена официально.