Лолита рассказала, из-за чего закончились ее отношения с мужем

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Певица Лолита Милявская в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказала, что отношения с мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым ухудшились более двух лет назад.
Певица призналась, что поведение супруга резко изменилось после того, как он попал в "секту", которая действовала как тренинг личностного роста.
"Я понимаю, что ему нужно пройти реабилитацию, курс помощи. Уговорить я не могу. Я просто начала погибать психологически. Я считаю именно это время концом отношений. <…> Секта активировала весь негатив".
Лолита также призналась, что изначально не собиралась выходить за Иванова замуж: "Никогда не было таких ярких чувств".
При этом она добавила, что с ее стороны всегда было больше заботы.
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"Слово "любовь" очень большое, его надо заслужить, поэтому это не любовь", — сказала певица.
Лолита объявила о расставании с Ивановым в начале июля. Осенью Московский суд зарегистрировал заявление о расторжении брака. Пока пара не разведена официально.
Супруги прожили в браке девять лет, до этого артистка была замужем четыре раза.