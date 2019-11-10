МЧС наращивает группировку для тушения трех лесных пожаров на Кубани

"По состоянию на 10.00 мск 10 ноября на территории Краснодарского края действует три природных пожара (загорание лесной подстилки). Проводится наращивание группировки. К тушению лесных пожаров привлечено от РСЧС в составе 408 человек, 57 единиц техники… В посёлке Планческая щель МО Северский район продолжает работу межведомственный оперативный штаб по тушению…, а также продолжается работа оперативной группы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.