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РИА Новости

МЧС наращивает группировку для тушения трех лесных пожаров на Кубани

13:05 10.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. МЧС наращивает группировку для тушения трёх пожаров в горно-лесистой местности Северского района Кубани, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее ведомство сообщало о борьбе с пожарами в Северском районе Кубани, разворачивании там оперативного штаба и применении авиации. Сообщалось об организации местными властями круглосуточного мониторинга. Было решено привлечь специалистов с горноспасательной подготовкой к тушению пожаров на склонах и в местах со сложной рельефной местностью.
"По состоянию на 10.00 мск 10 ноября на территории Краснодарского края действует три природных пожара (загорание лесной подстилки). Проводится наращивание группировки. К тушению лесных пожаров привлечено от РСЧС в составе 408 человек, 57 единиц техники… В посёлке Планческая щель МО Северский район продолжает работу межведомственный оперативный штаб по тушению…, а также продолжается работа оперативной группы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что региональный главк МЧС ввёл режим повышенной готовности для своих подразделений.
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"Дополнительно силами полиции для ограничения посещения лесного массива населением выставлены патрули. Начал свою работу вертолет Ми 8 МЧС России с ВСУ 5", - уточняется в релизе. Ведомство сообщает, что специалисты уже начали устанавливать причины возникновения пожаров и проводить профилактические мероприятия.
Планческая Щель является популярным местом отдыха туристов и тренировок альпинистов.
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КубаньМЧС РФСеверский районПроисшествия
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