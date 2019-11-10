МЧС наращивает группировку для тушения трех лесных пожаров на Кубани

Ранее ведомство сообщало о борьбе с пожарами в Северском районе Кубани, разворачивании там оперативного штаба и применении авиации. Сообщалось об организации местными властями круглосуточного мониторинга. Было решено привлечь специалистов с горноспасательной подготовкой к тушению пожаров на склонах и в местах со сложной рельефной местностью.
"По состоянию на 10.00 мск 10 ноября на территории Краснодарского края действует три природных пожара (загорание лесной подстилки). Проводится наращивание группировки. К тушению лесных пожаров привлечено от РСЧС в составе 408 человек, 57 единиц техники… В посёлке Планческая щель МО Северский район продолжает работу межведомственный оперативный штаб по тушению…, а также продолжается работа оперативной группы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что региональный главк МЧС ввёл режим повышенной готовности для своих подразделений.
"Дополнительно силами полиции для ограничения посещения лесного массива населением выставлены патрули. Начал свою работу вертолет Ми 8 МЧС России с ВСУ 5", - уточняется в релизе. Ведомство сообщает, что специалисты уже начали устанавливать причины возникновения пожаров и проводить профилактические мероприятия.
Планческая Щель является популярным местом отдыха туристов и тренировок альпинистов.