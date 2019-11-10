Россия за сутки зафиксировала 26 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – пять, Алеппо – восемь, Латакия – семь, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – четыре, Идлиб – 12, Хама – три", - говорится в бюллетене.