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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 26 нарушений перемирия в Сирии

13:02 10.11.2019 (обновлено: 13:03 10.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБрошенный лагерь беженцев Айн-Исса на севере провинции Ракка
Брошенный лагерь беженцев Айн-Исса на севере провинции Ракка
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 19, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – пять, Алеппо – восемь, Латакия – семь, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – четыре, Идлиб – 12, Хама – три", - говорится в бюллетене.
Добавляется, что за сутки центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.
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