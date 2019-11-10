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РИА Новости

В Бангладеш четыре человека погибли из-за циклона "Бульбуль", пишут СМИ

12:58 10.11.2019
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© Dibyangshu SarkarМестные жители после циклона "Бульбуль" в регионе Бакхали, Бангладеш. 10 ноября 2019
Местные жители после циклона Бульбуль в регионе Бакхали, Бангладеш. 10 ноября 2019
© Dibyangshu Sarkar
Местные жители после циклона "Бульбуль" в регионе Бакхали, Бангладеш. 10 ноября 2019
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли и девять пострадали в Бангладеш в результате циклона, сообщают местные СМИ.
Ранее со ссылкой на интернет-издание bdnews24 сообщалось, что более 1,8 миллиона человек эвакуируют в Бангладеш из-за приближающегося циклона "Бульбуль". Он обрушился на территорию страны в субботу вечером, затем проследовал на территорию Индии – в штат Западная Бенгалия.
По информации Dhaka Tribune, в округе Кхулна на юго-западе страны упавшие из-за циклона деревья придавили двух человек – мужчину и женщину. В южном округе Патуакхали скончался пожилой мужчина: снесенное циклоном дерево упало на его дом. Еще одна пожилая женщина умерла после того, как укрылась от шторма в приюте.
По данным бангладешского минздрава, которые приводит газета, пострадали девять человек.
При этом газета Times of India передает официальные данные, согласно которым из-за последствий циклона в Индии с субботы погибли четыре человека.
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