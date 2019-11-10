Билл Мюррей вернется к своей роли в сиквеле "Охотников за привидениями"

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Информацию о том, что Билл Миррей примет участие в фильме "Охотники за привидениями 2020" официально подтвердил его партнер по съемочной площадке Дэн Эйкройд, . Информацию о том, что Билл Миррей примет участие в фильме "Охотники за привидениями 2020" официально подтвердил его партнер по съемочной площадке Дэн Эйкройд, сообщает Independent.

В сиквеле снимутся также Эрни Хадсон, Сигурни Уивер и Энни Поттс, сыгравшие в оригинальной картине.

"Джейсон Райтман написал прекрасный душевный сценарий, который берет ДНК из первых двух и добавляет в фильм третьего поколения. Он передает это наследие новым звездам, актерам и персонажам", — отметил Эйкройд.

Пока точно не известно, сколько экранного времени будет у Мюррея и других участников первых двух лент, поскольку в центре сюжета – более молодая команда героев. В проекте впервые снимаются Пол Рад, Кэрри Кун, Финн Вулфард и Маккенна Грейс.