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РИА Новости
Культура

Билл Мюррей вернется к своей роли в сиквеле "Охотников за привидениями"

12:18 10.11.2019
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАмериканский актер Билл Мюррей
Американский актер Билл Мюррей
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Информацию о том, что Билл Миррей примет участие в фильме "Охотники за привидениями 2020" официально подтвердил его партнер по съемочной площадке Дэн Эйкройд, сообщает Independent.
В сиквеле снимутся также Эрни Хадсон, Сигурни Уивер и Энни Поттс, сыгравшие в оригинальной картине.
"Джейсон Райтман написал прекрасный душевный сценарий, который берет ДНК из первых двух и добавляет в фильм третьего поколения. Он передает это наследие новым звездам, актерам и персонажам", — отметил Эйкройд.
Пока точно не известно, сколько экранного времени будет у Мюррея и других участников первых двух лент, поскольку в центре сюжета – более молодая команда героев. В проекте впервые снимаются Пол Рад, Кэрри Кун, Финн Вулфард и Маккенна Грейс.
В России выход картины запланирован на девятое июля 2020 года.
Актер Пол Радд
15 сентября, 16:42Культура
Стали известны подробности нового фильма "Охотники за привидениями"
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КультураНовости культурыКино и сериалыБилл МюррейСигурни Уивер
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